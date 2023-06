Eviden sélectionné par GMV pour accompagner le centre de contrôle de satellites de l’opérateur Hisdesat

English French

La solution SkyMon d’Eviden assurera la surveillance des satellites du gouvernement espagnol

Paris, France et Madrid, Espagne – Le 15 juin 2023 – Eviden , la ligne d'activités d' Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui que GMV , principal fournisseur de centres de contrôle de satellites, a sélectionné la solution SkyMon d'Eviden pour le nouveau centre mis en place par l'opérateur de satellites du gouvernement espagnol, Hisdesat. SkyMon assurera la surveillance des satellites de nouvelle génération du programme « Spainsat NG ». Il s'agit des satellites les plus avancés d'Europe dans les domaines de la défense et des communications sécurisées.

Particulièrement intuitive, la solution SkyMon d'Eviden contrôlera en permanence le spectre numérique à bord des satellites et au sol, ce qui permettra de détecter la moindre variation du trafic et de prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires via un seul et même système.

La solution sera dotée d'un processeur numérique (« Digital Transparent Processor » ou DTP), une nouvelle technologie utilisée dans les satellites à très haut débit de nouvelle génération1. Le DTP garantit des capacités de canalisation hautement dynamique et de routage transparent pour les applications de télécommunications spatiales avancées, qui nécessitent un système de surveillance extrêmement performant en temps réel.

En intégrant la charge utile de nouvelle génération avec le DTP, le programme « Spainsat NG » permettra d'augmenter les capacités des satellites et d'optimiser l'utilisation des ressources avec efficacité et flexibilité. Dans le cadre de cette approche, la solution interagit en permanence avec les satellites et les utilise comme sites de télésurveillance. Avec son architecture de microservices de pointe basée sur le cloud, SkyMon facilite la mise en œuvre de telles capacités tout en garantissant robustesse et évolutivité.

« La solution SkyMon d'Eviden a fait ses preuves sur le marché. Nous nous réjouissons de collaborer avec GMV afin de leur apporter notre expertise et nos technologies, et de soutenir les satellites du gouvernement espagnol », a déclaré Bruno Milard, Vice-Président et Directeur de l’entité ‘Électronique de Défense et Aéronautique’, Eviden, Groupe Atos.

« La surveillance des satellites est un domaine exigeant. Nous avons donc besoin de partenaires à la pointe de la technologie pour travailler à nos côtés. Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de l'expertise d'Eviden et de tirer parti de nos synergies », a déclaré Enrique Fraga, Directeur Général de Space Systems EST chez GMV.

Pour en savoir plus sur SkyMon, le système de surveillance de satellites et de localisation des interférences d'Eviden, rendez-vous sur : https://atos.net/en/solutions/aerospace-defense-electronics/skymon .

À propos d’Evideni

Eviden regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité d’Atos et sera un leader international d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données. Acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité, Eviden fera bénéficier de son expertise l’ensemble des secteurs d’activités, dans plus de 53 pays. L'orchestration de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum numérique, combinée à l’expertise de ses 57 000 talents, permettra à Eviden d'étendre le potentiel des solutions à la disposition des entreprises et des autorités publiques, contribuant ainsi à façonner leur avenir numérique. Au sein du groupe Atos, le chiffre d'affaires annuel des activités d’Eviden est d'environ 5 milliards d'euros.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de GMV

Fondé en 1984, GMV est un groupe d'activités technologiques privé qui dispose d'une solide implantation internationale. Il opère dans les secteurs suivants : spatial, aéronautique, sécurité et défense, cybersécurité, systèmes de transport intelligents, automobile, santé, télécommunications et technologies de l'information pour le secteur public et les grandes entreprises.

GMV est devenu le sixième groupe industriel et la première société à moyenne capitalisation d'Europe dans le domaine spatial, avec plus de 1 300 collaborateurs opérant dans le secteur. Il est le premier fournisseur mondial de centres de contrôle pour les opérateurs de satellites commerciaux, avec des projets de développement majeurs en cours pour Hispasat, Hisdesat, Eutelsat, SES, OneWeb, Arabsat et Yahsat. C'est aussi l'une des principales références de l'industrie en matière de programmes spatiaux stratégiques européens comme Galileo (navigation), Copernicus (observation de la Terre) et SST/STM (débris spatiaux). Il contribue par ailleurs de manière significative aux principales missions d'exploration, de science, de défense planétaire, de surveillance spatiale et de transport spatial de l'Agence spatiale européenne (ESA). GMV a notamment participé aux missions Hera, Mars Sample Return, Heracles et ExoMars. Suivez-nous sur Facebook , LinkedIn , Twitter , Instagram et YouTube .

1 Le DTP joue un rôle essentiel dans la charge utile mobile ou la charge utile flexible. Pour les applications multifaisceaux, le DTP est un composant important, permettant d'adapter et d'acheminer le trafic en fonction des besoins du marché.

