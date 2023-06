LEHDISTÖTIEDOTE: Tulevaisuuden kestävä viestintäturvallisuus - SSH lanseeraa Zero Trust Suite -kokonaisratkaisun

English Finnish

Helsinki, Suomi - 15. kesäkuuta 2023 - SSH Communications Security lanseeraa SSH Zero Trust Suite -kokonaisratkaisun, joka yhdistää SSH:n käytössä hyväksi havaitut viestintäturvatuotteet nykyaikaiseksi salasanattomaksi, avaimettomaksi ja rajattoman ekosysteemin ratkaisuksi, vahvistaen kokonaisuutta entisestään kvanttiturvallisilla ominaisuuksilla. Kyberturvallisuuden rajattomuus tarkoittaa, että turvasatamat ovat historiaa, ja kyberturvauhka on yhtä suuri internet-, extranet- ja intranet-ympäristöissä.



Tyypilliset käyttötapaukset:

- Arkaluontoisen tiedon jakaminen sähköpostilla ja turvatut työtilat

- Huoltotoimenpiteen toteuttaminen kolmannen osapuolen toimesta tietoturvallisesti

- Automatisoitu sovellusten välinen tietoliikenne, kuten automatisoidut pankkisiirrot

- Konesalien välinen salattu tiedonsiirto

Zero Trust Suite hallitsee viestintäliikenteen pääsyoikeuksia ja salaisuuksia ja varmistaa, että arkaluonteiset tiedot pysyvät suojattuina sekä vain valtuutettujen henkilöiden saatavilla. Se myös valvoo ja tarkastaa, kuka tekee mitä ja milloin näkymättömäksi jäävässä digitaalisessa maailmassa. Vaikka Suite tukee perinteistä käyttöoikeuksien holvausta ja kierrätystä, se mahdollistaa ihmisten, sovellusten, järjestelmien, verkkojen ja pilvien välisen todennuksen täsmäaikaisesti istunnon alkaessa, jolloin salasanoja tai SSH-avaimia ei enää tarvita.

Moderni ja helppokäyttöinen ratkaisu

Suiten ansiosta organisaatiot voivat huoletta jakaa kriittistä tietoa, koska ratkaisu varmistaa, että tiedot pysyvät luottamuksellisena, jäljitysketju ehjänä ja pääsy kohteisiin tapahtuu asianmukaisesti valvottuna sekä seurattuna.

Yksinkertainen käyttökokemus on Zero Trust Suiten ytimessä. Käyttäjät voivat nauttia vaivattomasta ja sujuvasta todennus- ja käyttöprosessista. Käyttäjäystävällinen käyttökokemus varmistetaan poistamalla salasanat ja ottamalla käyttöön biometriset ja muut intuitiiviset todennusmenetelmät.

Kyberturvallisuus ei tunne rajoja

Kyberuhat ovat maailmanlaajuinen huolenaihe. Intranet, extranet ja internet ovat kaikki alttiita samoille kyberuhkille. Palomuurien ja demilitarisoitujen vyöhykkeiden kaltaiset ratkaisut suunniteltiin silloin, kun oletettiin, että rajat ovat olemassa.

"Zero Trust Suite -ratkaisun avulla organisaatiot voivat suojata kriittisessä viestinnässä liikkuvat ja tarvittavat salaisuudet sekä hallita siihen liittyviä pääsyoikeuksia vaadittavalla porrastuksella. Lisäksi Suite mahdollistaa tehokkaan, vahvan ja täsmäaikaisen (just-in-time) -todennuksen kohteisiin ilman salasanojen, avaimien tai keinotekoisten rajojen tuomia rasitteita. Skaalautuva Zero Trust Suite tarjoaa ainutlaatuista lisäarvoa asiakkaillemme", toteaa SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo.

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.