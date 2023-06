SATO kehitti vuokrakoteihin innovatiivisia sisustusratkaisuja: Keimolanmäen innovaatioasunnosta löytyy etätyöpiste pieniin neliöihin ja vierashuoneen korvaava pesä 

English Finnish

Kuva SATO: Portaiden alle on sijoitettu pesäksi nimetty paikka, joka toimii säilytystilana, etätyöpisteenä tai nukkumapaikkana.

SATO on kehittänyt innovatiivisia pienten kotien arkea helpottavia sisustusratkaisuja, joihin voi tutustua Keimolanmäen Lincolninaukiolle kesäkuussa valmistuneessa kerrostalossa. Eri käyttötarkoituksiin sopivat kalusteet tekevät arjesta sujuvampaa ja tuovat lisätilaa pieniin neliömetreihin. Kalusteet on suunniteltu esimerkiksi etätöitä ja yövierailuja varten.



Suomen suurimmissa kaupungeissa kerrostaloasuntojen koko on pienentynyt tasaisesti 2010-luvulta lähtien , mutta samalla koto n a työskentely on lisääntynyt – erityisesti koronapandemian myötä. Pienissä neliöissä asuvilta puuttuu usein paikka, jossa etätöitä voisi tehdä. SATO, yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, on kehittänyt tarpeeseen vastaavia sisustusratkaisuja, jotka ovat esillä Vantaan Keimolanmäkeen kesäkuussa valmistuneessa kerrostalossa Lincolninaukiolla. Innovatiiviset ratkaisut ovat SATOn oman suunnittelijan, teollisen muotoilijan Jonna Röynän suunnittelemia yhteistyössä valmistajien kanssa. Ratkaisuja on suunniteltu juuri SATOn ja pienten tilojen tarpeisiin.

"Meille on tullut asukkailta ja vuokra-asuntoa etsiviltä toiveita siitä, että asunnoissa olisi etätyöpisteitä. Monilla pienissä neliöissä asuvilla työhuone ei ole mahdollinen tai sellaista ei asukas erikseen halua. Minullekin koti ja työpaikka ovat asia erikseen, joten ne on hyvä jollain tapaa eriyttää", paljon etätöitä kotoaan tekevä Röynä sanoo.

Etätyökalusteet sopivat tilaan kuin tilaan



Uusiin pienen kodin sisustusratkaisuihin voi tutustua 45 neliön loft-asunnossa Vantaan Keimolanmäessä. Innovaatioasunto sopii pohjaratkaisunsa puolesta sekä asunnoksi että liiketilaksi , ja kalusteratkaisut on mietitty asukkaiden arkea ajatellen. Ensimmäisenä sisään astuessa eteisessä on pieni aputaso, jolle saa laskettua avaimet tai puhelimen. Etätyöpisteiksi on suunniteltu kolme eri ratkaisua, joista kaksi on esillä innovaatioasunnossa.

"Seinälle kiinnitettävän peilillä varustetun salkkumaisen taideteoksen saa laskettua pöydäksi, jota voi käyttää työpisteenä tai pienenä pöytänä. Pöydän sisällä on tila läppärille ja toimistotarvikkeille. Toinen etätyöpiste on pieni hylly, jonka voi avata työtasoksi. Hylly sopii myös käytävälle tai tilaan, johon ei mahtuisi pöytää. Molemmat ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja sijoitettavissa moneen eri paikkaan asunnossa", Röynä kertoo.

Kolmas etätyöpiste taipuu taideteoksesta klaffipöydäksi, jossa alumiininen taideteos toimii pöydänjalkana. Tämän etätyöpisteen valmistus on vielä kesken, ja se esitellään myöhemmin.

Vieraspeti portaiden alla



Innovaatioasunnon parvelle vievien portaiden alle on sijoitettu pesäksi nimetty paikka, joka toimii niin säilytystilana, etätyöpisteenä kuin ylimääräisenä nukkumapaikkana. Portaiden alla olevaan laatikostoon on suunniteltu taso, joka toimii tarjottimena tai pöytätasona läppärille. Pesässä on myös pistorasiat ja paikka valaisimelle. Laatikoston pituus on vajaa kaksi metriä, joten sen päälle mahtuu hyvin nukkumaan niin lapsi kuin aikuinen. Pesää varten Jonna Röynä on suunnitellut muhkean patjan, jonka saa taitettua kätevästi rullalle. Patja kätkee sisäänsä myös tyynyn.

"Pienissä asunnoissa lisävuoteelle on usein tarve. Vaikka vierashuonetta ei ole, on mukava tarjota paikka yöpymiselle. Pesä sopii asukkaan omaankin käyttöön: sinne on mukava käpertyä lukemaan kirjaa tai katsomaan elokuvaa läppäriltä omassa rauhassa", Röynä sanoo.

Rauhaa korkeaan loft-kotiin kotiin tuo myös akustiikkateos, jonka voi sijoittaa esimerkiksi sohvan yläpuolelle. Akustiikkalevylle voidaan painaa mikä tahansa kuva, jolloin se toimii myös tauluna. Akustiikkateos ja kaikki muut innovaatiokalusteet on luotu yhteistyössä suomalaisten pienyritysten kanssa.

Lisäarvoa asukkaiden arkeen



SATOlla halutaan vastata asukkaiden asumisen tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti. Koti on enemmän kuin seinät, ja erilaisilla innovatiivisilla elementeillä voidaan tuoda vuokrakotiin arkea helpottavia ratkaisuja. Valmiin etätyöpisteen lisääminen asuntoon voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työhuonetta ei tarvita ja asukkaalle sopivia vuokrakoteja onkin tarjolla enemmän.

"Innovatiivisilla kalusteratkaisuilla haluamme tuoda asukkaiden arkeen lisäarvoa. Minulle kotona ovat todella tärkeitä estetiikka ja lämpöinen tunnelma sekä tietynlainen yllätyksellisyys, jotka eivät poissulje toiminnallisuutta. Toivon suunnitelmieni elementtien tuovan tulevaisuudessa myös lisäarvoa SATOkoteihin", Röynä toteaa.



Innovatiiviset kalusteratkaisut ovat protomalleja. Esittelyasunnossa olevat tuotteet eivät kuulu SATOn vuokrakotien vakiona oleviin kiintokalusteisiin.





Kuva SATO: Peilillä varustettu salkkumainen taideteos avautuu pöydäksi, joka toimii kätevänä työpisteenä myös pienessä tai kapeassa tilassa.





