Aduro Clean Technologies étend sa présence en Europe en établissant une filiale aux Pays-Bas

SARNIA, Ontario, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, se réjouit d'annoncer l'établissement de sa filiale européenne Aduro Clean Technologies Europe BV (« ACTE »), basée à Geleen, aux Pays-Bas.



La création d'ACTE représente une expansion importante de la présence internationale d'Aduro, démontrant le dévouement de la Société envers sa stratégie de croissance mondiale. ACTE servira de pôle européen d'Aduro et de conduite pour la réalisation d'objectifs stratégiques dans la région. Les Pays-Bas ont été sélectionnés en raison des relations régionales robustes de la Société, y compris ses partenariats fructueux avec le Brightlands Chemelot Campus (« Brightlands ») et Chemelot Innovation and Learning Labs (« CHILL »).

ACTE se concentrera sur l'avancement du processus Hydrochemolytic™ pour le surcyclage du plastique (Hydrochemolytic for plastics upcycling, HPU) au sein du marché européen avec pour principal objectif de construire une unité de démonstration future au site Brightlands, exposant la technologie de la plateforme HydrochemolyticTM brevetée de la Société pour s'attaquer aux plastiques mixtes difficiles à recycler, principalement ceux rejetés par les autres processus comme le recyclage mécanique. La Société s'engage dans des discussions de partenariat avec les parties prenantes locales sur le projet.

Une filiale basée en Europe s'aligne sur le plan commercial stratégique d'Aduro, soulignant une expansion dans les marchés clés à l'échelle internationale. Conformément à cette vision, Aduro prévoit de progresser vis-à-vis des objectifs suivants une fois les données préliminaires de l'unité de plastique en flux continu HydrochemolyticTM d'échelle pilote disponibles, et lorsqu'une équipe locale aura été intégrée.

Établir un engagement dynamique avec des parties prenantes basées en Europe pour faciliter des partenariats robustes, stimuler l'engagement client et propulser le développement d'entreprise.



Créer un consortium de partenaires locaux afin de soutenir le développement de notre unité de démonstration régionale et d'accélérer la commercialisation du HPU.



Tirer parti de subventions gouvernementales locales et européennes, afin de soutenir la démonstration et la commercialisation de notre technologie brevetée.



Former des alliances avec les prestataires de services locaux, y compris les sociétés d'ingénierie, les fournisseurs de matières premières et les prestataires d'enlèvements.



Aduro a déjà initié le processus d'assemblage de l'équipe européenne et est en phase de discussions avancées pour intégrer du personnel clé. L'équipe européenne devrait avoir un impact important sur la mise en œuvre de la stratégie de la Société en Europe et à l'échelle mondiale, en s'alignant sur son plan commercial consistant à devenir un leader mondial de la transformation durable des déchets plastiques, du bitume lourd et des huiles renouvelables.

« L'établissement d'un pôle européen constitue un grand pas dans notre voyage stratégique », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro. « Cela nous permettra non seulement de mieux aborder et servir nos parties prenantes dans la région, mais jouera aussi le rôle de catalyseur pour plusieurs objectifs stratégiques que nous avons en Europe. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives prometteuses qu'offre notre nouveau pôle, soulignant notre dévouement à faire progresser notre technologie, nourrir des partenariats et nous engager auprès des parties prenantes de toute l'Europe. Nous sommes très reconnaissants des partenariats de collaboration que nous avons déjà formés aux Pays-Bas, comme celui que nous avons avec Brightlands, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec nos partenaires et à renforcer les nouveaux partenariats régionaux, afin de faire avancer l'économie circulaire et de promouvoir les pratiques durables ».

« Le Brightlands Chemelot Campus est fier d'accueillir Aduro Clean Technologies, une entreprise qui partage notre vision d'un avenir durable. Son approche innovante de la transformation des déchets plastiques en ressources précieuses témoigne du pouvoir de la chimie et de la technologie. Nous sommes impatients de voir comment sa présence enrichira notre campus et contribuera à l'avancement des pratiques durables en Europe », a déclaré Karen Scholz, responsable du développement commercial au Brightlands Chemelot Campus.

À propos du Brightlands Chemelot Campus

Le Brightlands Chemelot Campus stimule l'innovation et la croissance des entreprises en permettant aux locataires d'accéder aux talents, aux connaissances, aux infrastructures et à l'entrepreneuriat. Cela permet à cette communauté dynamique de créer des matériaux performants, des processus durables et des solutions biomédicales pour un monde plus durable et plus sain. Le campus et le Chemelot Industrial Park qui le jouxte forment un unique laboratoire gigantesque, où collaborent les experts les plus brillants et les plus qualifiés des universités et du monde des affaires.

Le campus est un partenaire du Chemelot Circular Hub, un terrain d'essai d'importance internationale pour la transition vers une économie circulaire.

Le Brightlands Chemelot Campus fait partie de Brightlands, une communauté d'innovation ouverte composée de quatre campus qui travaillent sur les grands défis dans les domaines des matériaux, de la chimie circulaire, de la santé, de l'agroalimentaire, de la science des données et des services numériques intelligents.

https://www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

