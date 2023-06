Displate bringt offizielle League of Legends-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem LEC heraus

French German

WARSCHAU, Polen, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da der LEC Summer Split 2023 vor der Tür steht, ist es uns eine Ehre, anzukündigen, dass wir unsere Partnerschaft mit Displate ausbauen, indem wir die lizenzierte Displate x LEC-Kollektion auf den Markt bringen – mit einer Reihe von 39 lizenzierten Postern mit Motiven aus der Welt von Runeterra.



Displate produziert hochwertige Metallposter, die wie gemacht sind, um die Besten der Besten der E-Sports zu feiern. Diese Poster werden mit offiziell lizenzierten Motiven versehen und können über den Displate-Onlineshop erworben werden. Die Fans haben die Wahl zwischen Motiven von 22 der berühmtesten Champions der Liga.

Die erste Serie wird Favoriten der Fans wie Jinx, Vi, Ekko, Miss Fortune, Ahri und Teemo zeigen. Weitere Designs und Kollektionen mit Champions werden in naher Zukunft hinzugefügt.

„Displate war bisher ein wichtiger Partner für das LEC im Jahr 2023“, so Eva Suarez, Head of Esports Partnership EMEA bei Riot Games, „und wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft im Sommer weiter ausbauen können. Unseren Fans zu helfen, sich als solche auszudrücken und zu präsentieren, hat für uns immer oberste Priorität, und wir denken, dass Displate der perfekte Partner ist, um uns dabei zu unterstützen.“

„Seit dem letzten Jahr hat Displate seine Investitionen in E-Sports und Gaming kontinuierlich ausgebaut und unsere Produkte neuen Spielern und Fans auf der ganzen Welt zugänglich gemacht“, so Mateusz Godala, CEO von Displate. „Die Partnerschaft mit dem LEC ist eine hervorragende Gelegenheit, mit einer führenden Marke zusammenzuarbeiten, um ein neues, einzigartiges Erlebnis für die globale Gamer-Community zu schaffen.“

Während wir immer näher an die 2023 LEC Season Finals Roadshow heranrücken, werden wir unsere Partnerschaft mit Displate mit weiteren Aktivierungen für LEC-Fans auf der ganzen Welt auf die nächste Stufe heben. Halten Sie auf unseren Seiten in den sozialen Medien die Augen offen für weitere Updates – wir können es kaum erwarten, Sie beim LEC Summer Split 2023 am 17. Juni wiederzusehen!

Dorota Uslu

PR Manager

dorota.uslu@displate.com

(0048) 730-057-103

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/230f1638-0142-4c56-86be-4ee79aaefadd