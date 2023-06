Displate lance la collection officielle de League of Legends en partenariat avec la LEC

French German

VARSOVIE, Pologne, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Summer Split 2023 de la LEC approche à grands pas, nous avons l'honneur d'annoncer que nous renforçons notre partenariat avec Displate en lançant la collection sous licence Displate x LEC qui comprend un ensemble de 39 affiches sous licence représentant des œuvres d'art du monde de Runeterra.



Displate produira des affiches métalliques de haute qualité, adaptées aux murs de la royauté des sports électroniques. Ces affiches, dont les illustrations sont sous licence officielle, seront disponibles à l'achat dans la boutique en ligne de Displate. Les fans auront le choix parmi les illustrations de 22 des champions les plus emblématiques de League of Legends.

Le premier lancement comprendra les favoris des fans, notamment Jinx, Vi, Ekko, Miss Fortune, Ahri et Teemo, puis d'autres modèles et collections de champions seront ajoutés dans un avenir proche.

« Displate a été et est encore à ce jour un partenaire essentiel de la LEC en 2023 », a déclaré Eva Suarez, responsable du partenariat Esports EMEA chez Riot Games, « et nous sommes ravis de pouvoir continuer à renforcer notre partenariat à l'approche de l'été. Aider nos fans à développer et à mettre en lumière leur fan club demeure notre priorité absolue et Displate semble être le partenaire idéal pour nous aider à y parvenir. »

« Depuis l'année dernière, Displate ne cesse d'accroître ses investissements dans le domaine des sports électroniques et des jeux, permettant ainsi à nos produits de toucher de nouveaux joueurs et de nouveaux fans dans le monde entier », a déclaré Mateusz Godala, PDG de Displate. « Notre partenariat avec la LEC est une formidable opportunité de collaborer avec une grande marque à la création d'une expérience nouvelle et unique pour la communauté mondiale des gamers. »

À mesure que nous nous rapprochons du spectacle itinérant des finales de la saison 2023 de la LEC, notre partenariat avec Displate passe à la vitesse supérieure, grâce à d'autres activités destinées aux fans de la LEC dans le monde entier. Gardez l'œil ouvert sur nos réseaux sociaux pour rester informé.e.s, en attendant de vous revoir pour le Summer Split 2023 de la LEC le 17 juin !

Dorota Uslu

Responsable des relations publiques

dorota.uslu@displate.com

(0048) 730-057-103

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/230f1638-0142-4c56-86be-4ee79aaefadd