UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Sisäpiiritieto) 15.6.2023 klo 14.20

Sisäpiiritieto: Euroopan komissio lopettaa sellumarkkinoita koskeneen kilpailuoikeudellisen tutkinnan

Euroopan komissio on päättänyt lopettaa sellumarkkinoita koskevan kilpailuoikeudellisen tutkinnan. Komissio toteaa tiedotteessaan, että se päätti lopettaa tutkinnan todistusaineiston huolellisen analyysin ja arvioinnin jälkeen.

Komissio teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen UPM:n tiloissa lokakuussa 2021. Komissio tutki mahdollisia EU:n kilpailuoikeussääntöjen rikkomuksia.

Asiaa koskeva komission tiedote on tämän tiedotteen liitteenä.

