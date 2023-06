Novo estudo sobre jogos de azar online encontra ligação entre condições de saúde e tempo excessivo de tela

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDRES, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A marca líder de iGaming, Minimum Deposit Casinos (MDC), realizou um estudo abrangente com um mês de duração analisando preocupações de saúde ligadas aos jogos de azar online e ao uso excessivo de telas/dispositivos. O objetivo do estudo está alinhado com a crescente conscientização e ajuda a reforçar as intervenções para promover e incentivar práticas responsáveis de jogos de azar online. Uma das principais descobertas foi que 41% dos jogadores online entrevistados experimentaram ansiedade ou depressão.



O foco da pesquisa de maio de 2023 - decorrente do uso excessivo de telas - está relacionado a condições de saúde como estresse, ansiedade, dores de cabeça, depressão, dores no pescoço e nas costas, distúrbios do sono e insônia. Centenas de jogadores online foram entrevistados em quatro países - Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. A Minimum Deposit Casinos encontrou ideias que revolucionam a conexão entre os hábitos de jogo online e estas questões de saúde. Isso será usado para criar abordagens mais sustentáveis que visam melhorar e ajudar os usuários online a limitar o tempo de tela para seu bem-estar geral no futuro.

Principais Conclusões

As principais descobertas do estudo revelaram tendências significativas em todos os quatro países. Observou-se que uma proporção substancial de jogadores sofreu estresse ou ansiedade, com os dispositivos móveis sendo a plataforma preferida para jogos de azar online. Também descreveu a prevalência de dores de cabeça e enxaquecas entre os jogadores, o que indica uma ligação entre a frequência de jogos de azar online e a ocorrência dessas condições.

O estudo revelou ainda a presença generalizada de depressão, distúrbios do sono e insônia entre os jogadores em todas as quatro nações. Essas preocupações com a saúde foram mais prevalentes entre aqueles que gastaram grande parte de seu tempo de tela em jogos de azar.

O relatório completo descrevendo a metodologia e os resultados pode ser encontrado aqui: https://www.minimumdepositcasinos.org/2023/05/29/observing-the-online-gambling-habits-and-health-concerns-in-the-uk-ca-nz-us/

Sobre a Minimum Deposit Casinos

A minimumdepositcasinos.org traz informações precisas e atualizadas sobre os melhores cassinos online em todo o mundo. Criada por uma equipe de especialistas em cassinos online, a Minimum Deposit Casinos tem como objetivo fornecer insights valiosos e promover práticas online responsáveis para usuários em todo o mundo.

Um infográfico que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/501e25af-1d5f-4ef0-a69e-09ab07dbfce0