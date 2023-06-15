关于在线赌博的最新研究表明，个人健康状况与其使用屏幕的时间过长有关

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伦敦, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线博彩品牌Minimum Deposit Casinos（MDC）开展了为期一个月的综合调查，分析与在线赌博和过度使用屏幕/设备相关的健康问题。 该研究旨在提升大众对此问题的关注度，帮助加强干预措施，以促进和鼓励负责任的在线赌博行为。 其中一项主要发现是，41%的受访在线赌博者经历过焦虑或抑郁。



2023年5月的研究重点揭示，压力、焦虑、头痛、抑郁、颈部和背部疼痛、睡眠障碍和失眠等健康状况源于过度使用屏幕。 加拿大、新西兰、英国和美国这四个国家的数百名在线赌博者参与了调查。 Minimum Deposit Casinos的研究表明在线赌博习惯与这些健康问题有关，这种洞察足以改变他们的人生。 这将有利于找出更可持续的方法，帮助在线用户减少并限制使用屏幕的时间，从而改善他们未来的整体健康状况。

主要成果

该研究的主要成果揭示了这四个国家都具有的显著趋势。 据观察，相当一部分赌博者承受过压力或经历过焦虑，而移动设备是在线赌博的首选平台。 研究结果还揭示了赌博者普遍患有头痛和偏头痛的情况，表明这些情况与在线赌博的频率有关。

该研究还进一步揭示了这四个国家的赌博者都普遍患有抑郁症、睡眠障碍和失眠。 而那些使用屏幕时主要为了进行赌博活动的人，更普遍遇到这些健康问题。

可在此处浏览包含调查方法和成果概述的完整报告： https://www.minimumdepositcasinos.org/2023/05/29/observing-the-online-gambling-habits-and-health-concerns-in- the-uk-ca-nz-us/

关于Minimum Deposit Casinos

Minimumdepositcasinos.org为您提供有关全球最佳在线赌场的最新准确信息。 Minimum Deposit Casinos由在线赌场专家团队创建，旨在为全球用户提供有价值的见解，并促进负责任的在线赌博活动。

本公告所附的信息图可在以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/501e25af-1d5f-4ef0-a69e-09ab07dbfce0