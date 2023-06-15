在線賭博的最新研究顯示，個人健康狀況與使用螢幕的時間過長有關

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倫敦, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的在線博彩品牌 Minimum Deposit Casinos (MDC) 開展了為期一個月的綜合調查，分析與在線賭博和過度使用螢幕/裝置相關的健康問題。 該研究旨在引起大眾對此問題的關注度，從而有助於加強介入措施，以推倡和鼓勵負責任的在線賭博行為。 其中一項主要發現是 41% 的受訪在線賭徒經歷過焦慮或抑鬱。



2023 年 5 月的研究重點揭露了壓力、焦慮、頭痛、抑鬱、頸部和背部疼痛、睡眠障礙和失眠等健康狀況源於過度使用螢幕。 加拿大、新西蘭、英國和美國這四個國家的數百名在線賭徒參與了這次調查。 Minimum Deposit Casinos 的研究發現，在線賭博習慣與這些健康問題有關，這個結果足以改變他們的人生。 有關發現將有利於找出更可持續的方法，以幫助在線用戶限制其使用螢幕的時間，從而改善他們的整體健康狀況。

主要成果

這次研究的主要成果揭示了上述四個國家的重大趨勢。 據觀察，相當一部分賭徒承受過壓力或經歷過焦慮，而流動裝置是在線賭博的首選平台。 研究結果還簡要概括了賭徒普遍患有頭痛和偏頭痛的情況，這顯示在線賭博的頻率與上述症狀有關。

這次研究還進一步揭示了這四個國家的賭徒都普遍患有抑鬱症、睡眠障礙和失眠。 至於使用螢幕主要為了進行賭博活動的人士，則更普遍遇到這些健康問題。

可在此處瀏覽概述調查方法和研究結果的完整報告： https://www.minimumdepositcasinos.org/2023/05/29/observing-the-online-gambling-habits-and-health-concerns-in- the-uk-ca-nz-us/

關於 Minimum Deposit Casinos

Minimumdepositcasinos.org 為你提供有關全球最佳在線賭場的最新準確資訊。 Minimum Deposit Casinos 由在線賭場專家團隊創建，旨在為全球用戶提供有價值的見解並提倡負責任的在線賭博行為。

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的資訊圖：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/501e25af-1d5f-4ef0-a69e-09ab07dbfce0