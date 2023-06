Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt geplande operationele reorganisatie en kostenverminderingsprogramma aan

English Dutch

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMA T IE – VOORWETENSCHAP

15 juni 2023, 17:15 CEST

BIOCARTIS KONDIGT GEPLANDE OPERATIONELE REORGANISATIE EN KOSTENVERMINDERINGSPROGRAMMA AAN

Investeringen gefocust op het genereren van productinkomsten op korte termijn en strategische partnerschappen die naar verwachting duurzame groei zullen stimuleren

Ongeveer 18 miljoen euro aan kostenverminderingen op jaarbasis

Kostenverminderingen in de hele organisatie om een duidelijk pad naar een break-even EBITDA 1 tegen het einde van 2024 te creëren

tegen het einde van 2024 te creëren Constructieve dialoog aangegaan met belangrijke schuldeisers en van plan een internationale investeringsbank in te schakelen om te helpen bij de ontwikkeling van een herkapitalisatieplan voor de Vennootschap

Mechelen, België, 15 juni 2023 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag een geplande reorganisatie en kostenverminderingsprogramma aan. Het plan projecteert een vermindering van de bedrijfskosten met 18 miljoen euro op jaarbasis, en zal naar verwachting leiden naar break-even EBITDA tegen het einde van 2024. De Vennootschap is van plan om haar investeringen te focussen op het genereren van winstgevende inkomsten en strategische partnerschappen die naar verwachting duurzame groei en aandeelhouderswaarde zullen stimuleren. Het plan is gericht op het creëren van een zelfvoorzienend bedrijf als basis voor een herkapitalisatie die de resterende financieringsbehoeften van het bedrijf zou veiligstellen en waardestijging voor alle stakeholders mogelijk zou maken.

Deze geplande reorganisatie maakt een verschuiving naar winstgevendheid mogelijk door een grotere focus op een uitbreiding van het testmenu gefinancierd door partners en een meer gerichte commerciële strategie in de VS om het gebruik van oncologische testen te vergroten.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis, zei het volgende over de geplande reorganisatie: “Deze reorganisatie is de eerste stap die nodig is om een duidelijk pad naar financiële onafhankelijkheid te creëren door ons te concentreren op groei van onze bestaande activiteiten op korte termijn en het succesvol uitvoeren van onze strategische samenwerkingsovereenkomsten die waarde op de lange termijn bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de gestroomlijnde organisatie zal kunnen blijven voortbouwen op de sterke punten van ons volledig geautomatiseerde moleculaire platform met zijn ongeëvenaarde gebruiksgemak, doorlooptijd en veelzijdigheid qua stalen binnen oncologie. We hebben het geluk dat we onze vertrouwde partnerschappen hebben en we ondersteunen deze volledig. Deze partnerschappen omvatten objectieven om het aantal testen uit te breiden die snelle en nauwkeurige resultaten opleveren voor kankerpatiënten met momenteel onvervulde behoeften. Onze blik werpend op de volgende stappen, kijk ik ernaar uit om met onze investeerders samen te werken om de fondsen veilig te stellen die nodig zijn om een break-even EBITDA te bereiken en de balans te herkapitaliseren om de weg vrij te maken voor aanzienlijke creatie van aandeelhouderswaarde.”

De reorganisatie omvat de intentie om het aantal medewerkers wereldwijd te verminderen met ongeveer 140 posities (zijnde ongeveer 25% van het personeelsbestand), en omvat een aantal werknemers van de Belgische entiteiten van Biocartis waardoor de Belgische regels inzake collectief ontslag van toepassing zijn. Bijgevolg werd een intentieverklaring van het collectief ontslag vandaag ingediend conform de Belgische regels inzake collectief ontslag.

De Vennootschap is een constructieve dialoog aangegaan met belangrijke schuldeisers en is van plan een internationale investeringsbank in te schakelen om te helpen bij de ontwikkeling van een strategie en implementatie van een herkapitalisatie van de Vennootschap.

Als onderdeel van de reorganisatie heeft Piet Houwen, de Chief Operating Officer van de Vennootschap, zijn ontslag ingediend met ingang van 1 september 2023.

Als gevolg van de onzekerheid met betrekking tot de operationele reorganisatie trekt de Vennootschap haar vooruitzichten voor 2023 in, en dit minstens tot de publicatie van haar financiële resultaten voor H1 2023 op 31 augustus 2023.

1 Winst vóór interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.