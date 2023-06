Aumente a produtividade e os lucros da frota com o TrackIt Advantage da Command Alkon 

English Portuguese Spanish

BIRMINGHAM, Ala., June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon , a principal provedora de software e soluções que reúne tecnologia e pessoas para a indústria de construção pesada, oferece o TrackIt Advantage, uma solução flexível e específica do setor para rastrear frotas e atender às necessidades específicas de concreto pronto, agregado, asfalto e cimento.



A demanda é alta na indústria de materiais de construção pesados, enquanto encontrar pessoal qualificado para transporte é um grande desafio. As empresas precisam trabalhar para suportar o volume de pedidos recebidos diariamente para concluir os trabalhos.

O TrackIt Advantage informa o despacho sobre os tempos de espera na central e no local de trabalho, enquanto calcula automaticamente o tempo de ciclo em cada entrega por meio de cercas geográficas e pontos de acessos. A geração de relatórios sobre a conformidade com as Horas de serviço (HoS) aumenta a produtividade do motorista e reduz ou elimina o excesso de papelada e o tempo de processamento para que as empresas possam otimizar ao máximo os serviços dos motoristas e as equipes operacionais e administrativas.

“Com os insights que o TrackIt nos oferece, conseguimos reduzir os custos de falhas e planejar nossos processos logísticos de forma mais eficiente”, disse Edwin Grootoonk, Gerente de ICT na Betoncentrale Twentthe BV.

Depois que o ticket é criado e atribuído a um caminhão, o motorista pode ver as informações do tíquete em um dispositivo móvel e saber que uma carga precisa ser entregue. O TrackIt Advantage oferece uma experiência baseada na web para despachadores e gerentes de logística, e uma experiência de aplicativo Android para motoristas.

“Quando eu penso no TrackIt, as palavras que vêm à mente são visibilidade, responsabilidade e agilidade”, disse Ryan Saunders, Gerente de Operações da M&R Ready Mix. “Podemos mapear a localização de nossos caminhões em tempo real e a qualquer momento, monitorar o desempenho dos nossos caminhões e motoristas, e ter um melhor controle do tempo de condução, o que ajuda de maneira extraordinária quando efetuamos os pagamentos.”

O TrackIt Advantage está disponível na América do Norte, América Latina e Europa. Para mais informações, clique aqui.

SOBRE A COMMAND ALKON

A Command Alkon é a principal provedora de software e soluções que reúne tecnologia e pessoas para a indústria de construção pesada. O conjunto de soluções focado no cliente da Command Alkon permite que você assuma o controle de operações e de produção complexas e distribuídas, ao mesmo tempo em que capacita as equipes a gerar impacto no mundo real . A Command Alkon tem sede em Birmingham, Alabama, e escritórios em todo o mundo. Para mais informações, acesse brazil.commandalkon.com

Para obter mais informações, entre em contato com:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com