AGF annonce le résultat de l’assemblée extraordinaire des porteurs de titres

TORONTO, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l’assemblée extraordinaire des porteurs de titres, qui a eu lieu le 15 juin 2023, Placements AGF Inc. (AGF) a annoncé que les porteurs de titres ont approuvé les changements proposés, en ce qui concerne l’objectif de placement du Fonds de revenu stratégique AGF, et qui est le suivant :



Fonds Objectif de placement actuel Nouvel objectif de placement Fonds de revenu stratégique AGF



(sera renommé Fonds de revenu stratégique mondial AGF) L’objectif de l’OPC est de procurer un rendement global à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L’OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations émises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux du Canada, dans des obligations de qualité émises par des sociétés et dans des effets du marché monétaire. L’objectif de l’OPC est de procurer à long terme une croissance du capital ainsi qu’un revenu, moyennant un degré de risque modéré. L’OPC a recours à une méthode de répartition de l’actif. L’OPC investit principalement dans un ensemble diversifié de fonds et de FNB qui procurent une exposition à des actions et à des titres à revenu fixe des marchés mondiaux.





AGF adoptera le nouvel objectif de placement le 30 juin 2023 ou vers cette date. Dans l’optique du changement d’objectif, les changements supplémentaires suivants seront apportés au Fonds de revenu stratégique AGF :

Changement de nom : Le Fonds de revenu stratégique AGF sera renommé Fonds de revenu stratégique mondial AGF.





Le Fonds de revenu stratégique AGF sera renommé Fonds de revenu stratégique mondial AGF. Modification de la stratégie : La stratégie de placement du Fonds de revenu stratégique AGF sera également modifiée afin de s'aligner sur le nouvel objectif de placement du Fonds; pour plus de détails, se reporter à la circulaire d'information de la direction mentionnée ci-après.



À la suite de l’entrée en vigueur du nouvel objectif de placement, AGF déposera une version mise à jour du Prospectus simplifié et du document « Aperçu du fonds » du Fonds de revenu stratégique AGF, tenant compte des changements apportés.

Des renseignements supplémentaires concernant le changement d’objectif de placement, de même que les autres changements connexes, sont fournis dans la circulaire d’information de la direction du Fonds, qui se trouve sur les sites Web www.AGF.com et www.sedar.com.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale, qui offre l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d’investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d’AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l’investissement privé, s’étendent à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 41 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

