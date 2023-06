Norsk Hydro: Hydro nærmere gjennomføring av oppkjøpet av Alumetal

English Norwegian

Forbeholdet om tegning for salg av aksjer fra minimum 50 prosent av eksisterende aksjonærer i den pågående tilbudsprosessen for 100 prosent av aksjene i Alumetal er oppfylt. Kl 16:30 (CET) torsdag 15. juni 2023 har rundt 68 av aksjene allerede blitt tegnet.

Hydro tilbyr PLN 82,00 per aksje i Alumetal til alle aksjonærer som tegner seg for salg av aksjer frem til og med kl. 23:59 den 15. juni 2023. Dette er med unntak av 32,7 prosent av aksjene eid av IPO30 UNIPESSOAL LDA som vil erverves av Hydro til PLN 78,69 per aksje. Fra og med 16. juni vil tilbudsprisen bli redusert til den opprinnelige tilbudsprisen på PLN 78,69 per aksje.

Tegninger for salg av aksjer i tilbudsprosessen aksepteres frem til 30. juni 2023.

Hydros oppkjøp av Alumetal ble godkjent av Europakommisjonen uten forbehold tidlig i mai, og det er dermed ingen regulatoriske forbehold som hindrer gjennomføring av transaksjonen.

Tidslinje for tilbudsprosessen

Oppstart tegningsperiode 26. mai 2023 Økning av tilbudspris 9. juni 2023 Siste dag for aksept av tegninger til økt tilbudspris 15. juni 2023 Avslutning tegningsperiode 30. juni 2023 Antatt dato for sluttføring av aksjetransaksjoner 5. juli 2023 Antatt oppgjørsdato 7. juli 2023





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediakontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com