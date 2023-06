Galapagos benoemt Thad Huston tot Chief Financial Officer en Chief Operating Officer

English Dutch

Mechelen, België; 15 juni 2023, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag de benoeming aan van Thad Huston als Chief Financial Officer (CFO) en Chief Operating Officer (COO) per 1 juli 2023. De heer Huston wordt lid van het Directiecomité van Galapagos en vervoegt Galapagos van Kite, een Gilead-onderneming (NASDAQ: GILD). Hij brengt 30 jaar wereldwijde financiële en operationele ervaring in de gezondheidszorg met zich mee en heeft een uitstekende staat van dienst in het aansturen van bedrijfstransformatie en innovatie.

“Namens de Raad van Bestuur en het management van Galapagos heet ik Thad van harte welkom. Thad is een alom erkend leider met een sterk internationaal netwerk. Na drie decennia in de gezondheidszorg te hebben gewerkt, brengt hij een schat aan ervaring en diepgaande financiële en operationele kennis met zich mee,” aldus Dr. Paul Stoffels1, CEO en Voorzitter van Galapagos. “We zijn ervan overtuigd dat Thad's strategische en operationele expertise, onder andere op het gebied van celtherapie, uitstekend past bij ons bedrijf, nu we onze R&D- en business development-strategie blijven uitvoeren in onze focusgebieden van immunologie en oncologie.”

Thad Huston is momenteel Global Head of Finance and Corporate Operations bij Kite, een wereldspeler in celtherapie. Voor Kite was Thad CFO bij LivaNova (NASDAQ: LIVN), een beursgenoteerd bedrijf in medische apparatuur dat zich richt op neuromodulatie en aanwezig is in meer dan 100 landen. Daarvoor werkte hij meer dan 25 jaar bij Johnson & Johnson (J&J) (NYSE: JNJ), waar hij leidinggevende financiële functies bekleedde op verschillende J&J-locaties in de VS, China, België, Rusland en Hongarije. Tijdens zijn periode bij J&J hielp hij bij het opzetten van het R&D-innovatiemodel en speelde hij een sleutelrol bij het versnellen van de productpijplijn door middel van gerichte groeistrategieën, investering in innovatie, bedrijfsontwikkeling en gestroomlijnde productiviteit.

“Ik ben erg enthousiast om bij Galapagos aan de slag te gaan en met Paul en het team samen te werken om het volledige potentieel van het bedrijf te realiseren,” voegt Thad Huston toe. “Met zijn groeiende portfolio in oncologie en immunologie, een Europese commerciële infrastructuur en een sterke balans, ben ik ervan overtuigd dat Galapagos de fundamenten heeft om zijn missie waar te maken om het leven van patiënten over de hele wereld te transformeren en tegelijkertijd waarde te creëren voor zijn belanghebbenden.”

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruikverordening).

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf met één doel: de resultaten voor patiënten verbeteren door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op de belangrijkste therapeutische gebieden in immunologie en oncologie, waar we een diepgaande wetenschappelijke expertise hebben opgebouwd in meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma's en ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter .

Contacten

Contact voor mediarelaties

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com Contact investeerdersrelaties

Sofie Van Gijsel

+1 781 296 1143



Sandra Cauwenberghs

+32 495 58 46 63

ir@glpg.com

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "aan de gang", "zullen", "kunnen" en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de aangekondigde overgang van leiderschap en veranderingen in ons Directiecomité en belangrijke medewerkers. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de mogelijkheid dat Galapagos problemen zal ondervinden bij het behouden of aantrekken van talent, dat de overgang van ons leiderschap verstorend kan zijn voor onze bedrijfsvoering, risico's met betrekking tot ons vermogen om effectief kennis over te dragen tijdens deze overgangsperiode en de risico's en onzekerheden die worden beschreven in ons jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en onze latere deponeringen bij de SEC. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit specifiek vereist is door wet- of regelgeving.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.

Bijlage