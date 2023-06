Temenos est reconnu comme un chef de file dans le rapport sur les plateformes bancaires numériques publié par Omdia

German French Spanish

GENÈVE, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui qu'Omdia, une société d'analyse et de conseil en technologie de premier plan, a reconnu Temenos comme leader du marché dans le rapport « Omdia Universe: Digital Banking Platforms, 2023 » (Omdia Universe : Plateformes bancaires numériques, 2023). Temenos a atteint le statut de chef de file en raison de ses capacités complètes, de l'étendue de sa solution, de sa stratégie et de sa feuille de route de produits à travers des fonctionnalités telles que l'intégration, le marketing numérique, les analyses et les services bancaires numériques. Téléchargez le rapport ici.



Temenos Infinity est une solution de services bancaires numériques s'appuyant sur l'IA qui aide les banques à acquérir, servir, fidéliser et effectuer des ventes croisées sur plusieurs canaux et appareils et à apporter de véritables avantages aux consommateurs et aux entreprises. La solution fait partie de la plateforme bancaire Temenos, et ses capacités peuvent être utilisées séparément ou avec d'autres capacités de services bancaires Temenos. Les fonctionnalités sont packagées, c'est-à-dire qu'elles sont évolutives mais donnent à la banque la flexibilité d'innover au niveau de l'application en low code/no code. Temenos donne à ses clients le choix de gérer eux-même la plateforme sur site, dans un environnement hybride, dans le cloud ou en tant que solution SaaS sur le Temenos Banking Cloud.

Dans le rapport, Temenos Infinity a toujours été bien notée dans tous les domaines, grâce à une plateforme complète qu'il est possible d'adapter à tous les types d'institutions financières, y compris les banques d'entreprise, de détail et privées, les banques titulaires et les néobanques, dans toutes les zones géographiques. Cela a aidé Temenos à obtenir la note la plus élevée concernant la présence sur le marché, avec des régions diverses et des clients de toutes tailles, allant des fournisseurs de rang 1 mondiaux aux nouveaux challengers. Parmi les banques qui ont choisi Temenos Infinity, on peut citer Credem, l'une des 10 premières banques en Italie, Sacombank, l'une des plus grandes banques au Vietnam comptant plus de 15 millions de clients, United Bank Limited (UBL) qui sert plus de 4 millions de clients, ainsi que toutes sortes de banques en Amérique du Nord et du Sud, allant des grandes banques aux coopératives de crédit.

Dans le rapport d'Omdia, Temenos a également obtenu les meilleurs scores pour les capacités de sa solution et son expérience client, avec un feedback des clients louant l'adaptabilité de la plateforme, les solides avantages commerciaux en termes d'activation des lancements de nouvelles fonctionnalités et une expérience utilisateur supérieure.

Philip Benton, analyste principal chez Omdia, a commenté : « Malgré des perspectives économiques incertaines, il sera essentiel pour les banques titulaires comme pour les néo-banques d'améliorer l'expérience client numérique, avec la nécessité pour les banques de fournir un parcours entièrement numérique. Les services bancaires numériques ne sont plus considérés comme un simple canal mais comme le moteur d'interaction central grâce auquel le client est quotidiennement en contact avec la banque. Au vu du rythme des avancées technologiques et de l'augmentation des attentes clients, les banques doivent incorporer et exploiter rapidement des technologies plus récentes pour rester compétitives. Temenos offre aux banques la possibilité d'opter pour une plateforme d'engagement bancaire numérique complète via Infinity ou de consommer ces capacités en tant que SaaS via le Temenos Banking Cloud. Nos recherches ont montré que Temenos apporte son soutien aux banques dans chaque région du monde et sert des banques de tous types. Infinity a toujours obtenu de bons résultats dans tous les domaines, grâce à une plateforme complète qui peut être adaptée pour tous les types de banque ou de zones géographiques, ce qui a permis au fournisseur d'atteindre le score le plus élevé pour la présence sur le marché. Des fournisseurs comme Temenos doivent figurer sur votre liste de favoris, en particulier si vous êtes à la recherche d'une plateforme qui permet des lancements rapides de nouveaux produits et une excellente expérience utilisateur. »

Prema Varadhan, présidente produits et directrice de l'exploitation chez Temenos, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être reconnus comme chef de file par Omdia. Avec Temenos Infinity, les banques peuvent apporter le même genre d'expérience réactive en tant que marque de commerce électronique et garder une longueur d'avance sur l'évolution des attentes des clients. D'autant qu'avec plus de 850 clients, nous avons l'amplitude pour faire évoluer la solution bien plus vite que tout autre concurrent sur le marché. »

Temenos Infinity offre de riches fonctionnalités à toutes les banques commerciales, d'affaires, privées et de détail ainsi qu'aux sociétés de gestion de patrimoine. Elle fournit des solutions SaaS pour l'intégration, l'origination et le service numériques aux banques titulaires et non titulaires, ce qui procure une grande agilité tout en réduisant le temps de mise sur le marché et en améliorant la rentabilité. Temenos propose des solutions de bout en bout avec Temenos Infinity et Transact pour les services bancaires essentiels, mais donne le choix aux banques grâce à son architecture composable.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.