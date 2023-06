PubMatic erweitert CTV-Plattform inmitten einer starken Dynamik von Premium-Streaming-Anbietern

German French

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Kalifornien, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt, hat heute eine Reihe von Erweiterungen seiner CTV-Plattform bekannt gegeben, die den Anbietern marktführende Technologieinnovationen und eine einzigartige Nachfrage nach ihren Marken bietet und Werbekunden ermöglicht, Kampagnenperformance über Premium-Streaming-Inventar zu erzielen.



Das Unternehmen verarbeitet weit über 1 Billion CTV-Impressionen pro Monat von einer stark zunehmenden Zahl an CTV- und OTT-Anbietern und hat neue und erweiterte Partnerschaften mit Premium-Streaming-Marken wie AMC Networks, FOX, FUNKE, TiVo und Waipu angekündigt. PubMatic arbeitet mit sechs der sieben weltweit führenden Smart-TV-Anbieter, die werbegestützte Streaming-Dienste anbieten, mit vier der acht wichtigsten adressierbaren BVOD-Streaming-Plattformen (Broadcaster Video-on-Demand) in den USA und mit fünf der acht führenden Anbieter von werbegestütztem kostenfreien TV-Streaming in den USA zusammen. Das Unternehmen monetarisiert Inventar für die fünf führenden adressierbaren BVOD-Plattformen in Australien und Japan, zwei der größten CTV-Märkte im Asien-Pazifikraum.

„Wir beobachten eine hohe Dynamik bei unserem CTV-/Streaming-Inventar und ein kontinuierliches Wachstum von FOX Digital. Wir arbeiten weiterhin daran, die Nutzung des CTV-Inventars von FOX zu vereinfachen. Unsere Partnerschaft mit PubMatic und seinem SPO-Produkt zeigt unsere anhaltenden Bemühungen, den Kauf von CTV für unsere Kunden reibungsloser und automatisierter zu gestalten“, so Abbie Reichner, Vice President, Programmatic Strategy & Operations, Fox Corporation. „Unsere Nachfragepartnerschaften ermöglichen es uns, das gesamte FOX-Portfolio zu vereinheitlichen und zu skalieren, um den Käufern zu helfen, unser Engagement und die Erfahrungen zu verbessern, die die Privatsphäre der Zuschauer respektieren.“

„CTV ist ein wichtiger und wachsender Bestandteil unseres werbegestützten Vertriebs-Ökosystems, und PubMatic ist ein geschätzter Partner, der es Werbetreibenden so einfach wie möglich macht, mit uns in Kontakt zu treten und Zuschauer zu erreichen, die unsere hochwertigen Original-Inhalte auf verschiedenen Plattformen sehen“, kommentierte Evan Adlman, Executive Vice President of Commercial Sales and Revenue Operations bei AMC Networks. „Diese Erweiterungen der PubMatic-Plattform werden echte Vorteile für Werbekunden schaffen, die das starke Zuschauerinteresse und das Engagement für unsere Inhalte programmatisch nutzen möchten – unsere bevorzugte Methode, den Wert dieses begehrten Inventars zu erschließen.“

Das beschleunigte Wachstum von PubMatic im Bereich CTV fällt mit der Einführung einer Reihe von Produkt- und Funktionserweiterungen zusammen, die Werbekunden und Publishern innovationsgetriebene Vorteile bieten:

Tools für das Zuschauererlebnis: Fortschrittliche Ad-Podding-Funktionen bieten eine ausgefeilte Trennung von Wettbewerbern, Frequenz- und Ad-Deduplizierungsmanagement, um den Zuschauern ein nahtloses Erlebnis und den Werbetreibenden einen Mehrwert zu ermöglichen.

Kontrollen für Publisher: Das neue Tool von PubMatic zur Freigabe der Kreativarbeit ermöglicht Publishern die Vorabfreigabe von Werbeanzeigen vor programmatischen Auktionen.

Inhaltssignale: Einige Verbesserungen im Zusammenhang mit den oRTB 2.6-Standards unterstützen umfassendere Inhaltssignale, um den CTV-Verkauf stärker an das lineare Fernsehen anzugleichen.

Adressierbarkeit des Publikums: Die Integration von PubMatic mit RampID von LiveRamp maximiert die Publikumsreichweite und ermöglicht eine datenschutzorientierte Adressierung im CTV. Da PubMatic Expositionsprotokolle unterstützt, ist jede einzelne RampID-Impression auch zu 100 % messbar.

Messbarkeit: Durch eine erweiterte Partnerschaft können PubMatic-Kunden Comscore Campaign Ratings (CCR) nutzen, um sehr zuverlässig die Effizienz von Medieninvestitionen in TV, CTV, Desktop und Mobile zu bewerten.



Die Erweiterungen der CTV-Plattform von PubMatic für Publisher folgen auf die kürzlich erfolgte Einführung von Activate. Die neue Lösung zur Optimierung der End-to-End-Lieferkette nutzt die Möglichkeiten der Programmierung, um den Direct IO-Prozess zu automatisieren. Während das Unternehmen das Activate-Geschäft weiter ausbaut, können Premium-CTV-Anbieter neue Quellen für zusätzliche Nachfrage erschließen.

„Unsere unermüdlichen Innovationen und exklusiven Nachfragepartnerschaften machen PubMatic zum bevorzugten Monetarisierungspartner für Premium-CTV-Anbieter“, so Nicole Scaglione, VP von CTV und OTT bei PubMatic. „Das Interesse an unseren Lösungen für Publisher und Werbekunden sowie an neuen Produkten wie dem SPO-Produkt Activate, das wir kürzlich auf dem Markt eingeführt haben, ist immens. Unsere Kunden sind die wichtigsten Stakeholder unserer Innovations-Roadmap, und das hat uns in eine hervorragende Position gebracht, um gemeinsam die programmatische Zukunft zu gestalten.“

Über PubMatic:

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen durch die Bereitstellung der Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung maximiert. Die verkäuferseitige Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern von digitalem Content im offenen Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Marketingspezialisten ermöglicht, die Investitionsrendite zu steigern und das gewünschte Zielpublikum werbeformat- und geräteübergreifend zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturorientierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse unserer Kunden, während wir uns für eine dynamische und transparente Lieferkette für digitale Werbung einsetzen.

Pressekontakt EMEA:

Maria Shcheglakova

EMEA Marketing Director, PubMatic

maria.shcheglakova@pubmatic.com