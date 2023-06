La technologie révolutionnaire des mineurs ASIC de Bitmanu redéfinit le secteur des crypto-monnaies

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Portuguese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NEW YORK, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur mondial des crypto-monnaies a récemment connu une nouvelle secousse sous la forme d'une suite de mineurs ASIC produits par Bitmanu. Pour de nombreux acteurs de l'industrie, ces plates-formes de minage sont véritablement une merveille technologique qui a le pouvoir de modifier la façon dont le minage de crypto-monnaies sera effectué dans les années à venir.



La caractéristique la plus frappante des mineurs Bitmanu est leur taux de hachage, qui est à mille lieues de tout autre matériel d'extraction jamais élaboré. Grâce à ces taux de hachage, les mineurs BM1, BM2 et BM Pro de Bitmanu peuvent extraire les monnaies Bitcoin, Litecoin, Dash et Monero avec une efficacité sans précédent.

Des taux de hachage à des niveaux inégalés

BM1 : 760 TH/s pour le Bitcoin, 80 GH/s pour le Litecoin, 15 TH/s pour le Dash, 6 MH/s pour le Monero



BM2 : 1220 TH/s pour le Bitcoin, 128 GH/s pour le Litecoin, 25 TH/s pour le Dash, 10 MH/s pour le Monero



BM Pro : 3900 TH/s pour le Bitcoin, 400 GH/s pour le Litecoin, 75 TH/s pour le Dash, 32 MH/s pour le Monero



Au regard de leur énorme puissance pour traiter les transactions, les mineurs de Bitmanu sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Les consommations d'énergie pour BM1, BM2 et BM Pro ne sont que de 650 W, 850 W et 2 200 W, respectivement. Le faible coût énergétique associé à des taux de hachage élevés permet aux utilisateurs de Bitmanu de réaliser des profits qu'aucun autre produit ne peut égaler.

Profits mensuels :

BM1 : Bitcoin 1 300 $, Litecoin 1 800 $, Dash 4 800 $, Monero 3 600 $



BM2 : Bitcoin 2 100 $, Litecoin 2 900 $, Dash 8 500 $, Monero 6 000 $



BM Pro : Bitcoin 6 600 $, Litecoin 9 000 $, Dash 20 000 $, Monero 22 000 $



Bitmanu est également susceptible d'avoir un impact à long terme sur le marché des crypto-monnaies en le rendant accessible à un public non initié, n'ayant aucune expérience dans le domaine des crypto-monnaies. À cette fin, l'entreprise a conçu des plates-formes prêtes à l'emploi, faciles à utiliser.

« Même si vous n'avez aucune connaissance en matière de crypto-monnaie, nous vous invitons à franchir le pas et à découvrir ce secteur florissant », a déclaré David Letoski, Directeur du marketing chez Bitmanu.

Pour en savoir plus sur Bitmanu, veuillez consulter le site https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une entreprise manufacturière de premier plan, dirigée par une équipe d'investisseurs et d'experts renommés dans l'industrie des crypto-monnaies. La mission de l'entreprise est de rendre accessible à tous les avantages des dernières innovations technologiques. Bitmanu est fière de proposer une gamme impressionnante de mineurs de crypto-monnaies qui offrent des retours sur investissement exceptionnels à une vitesse remarquable.