La rivoluzionaria tecnologia dei miner ASIC di Bitmanu rimodella il panorama delle criptovalute

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Portuguese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NEW YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il panorama globale delle criptovalute ha recentemente sperimentato l'emergere di una nuova sensazione sotto forma di una suite di miner ASIC di Bitmanu. Molti sostenitori del settore considerano queste piattaforme di mining niente di meno che una meraviglia tecnologica con il potenziale per cambiare il modo in cui verrà eseguito il mining di criptovalute negli anni a venire.



La caratteristica più sorprendente dei miner Bitmanu sono i loro tassi di hash che sono avanti anni luce rispetto a qualsiasi altro hardware di mining mai costruito. Alimentati da questi tassi di hash, i miner BM1, BM2 e BM Pro di Bitmanu possono estrarre Bitcoin, Litecoin, Dash e Monero con un'efficienza mai vista.

I tassi di hash più alti di sempre

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s



BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s



BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Nonostante il loro immenso potere di elaborare le transazioni, i miner Bitmanu sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico. I consumi energetici per BM1, BM2 e BM Pro sono rispettivamente di soli 650 W, 850 W e 2200 W. Il basso costo energetico abbinato ad alti tassi di hash consente agli utenti Bitmanu di realizzare profitti che non possono essere eguagliati da nessun altro prodotto.

Profitti mensili:

BM1: Bitcoin 1300 $, Litecoin 1800 $, Dash 4800 $, Monero 3600 $



BM2: Bitcoin 2100 $, Litecoin 2900 $, Dash 8500 $, Monero 6000 $



BM Pro: Bitcoin 6600 $, Litecoin 9000 $, Dash 20.000 $, Monero 22.000 $



È probabile che Bitmanu abbia anche un impatto a lungo termine sul mercato delle criptovalute, aprendolo a persone comuni senza alcun background in materia. Per rendere questo possibile, l'azienda ha progettato piattaforme di mining plug-and-play che sono facili da usare.

"Anche se non hai conoscenza in materia di criptovalute, ti invitiamo a farti avanti e far parte di questo fiorente settore", ha dichiarato David Letoski, CMO di Bitmanu.

Per saperne di più su Bitmanu, visita https://bitmanu.com/

Informazioni su Bitmanu: Bitmanu si pone come un'importante azienda manifatturiera, guidata da un team di investitori e rinomati esperti nel settore delle criptovalute. La missione dell'azienda è rendere accessibili a tutti i vantaggi delle ultime innovazioni tecnologiche. Bitmanu presenta con orgoglio un'impressionante gamma di miner di criptovaluta che offrono eccezionali ritorni sull'investimento con notevole velocità.