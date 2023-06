De revolutionaire ASIC-minertechnologie van Bitmanu verandert het cryptolandschap

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Portuguese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NEW YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het wereldwijde cryptolandschap heeft onlangs de opkomst van een nieuwe sensatie gezien in de vorm van een reeks ASIC-miners van Bitmanu. Voor veel industriepioniers zijn deze mining rigs een technologisch hoogstandje dat het potentieel heeft om de manier van cryptomining in de komende jaren te veranderen.



Het meest opvallende kenmerk van Bitmanu-miners zijn hun hash snelheden die mijlenver vooruitlopen op alle andere mininghardware ooit gebouwd. Dankzij deze hash snelheden kunnen de BM1-, BM2- en BM Pro-miners van Bitmanu met een ongekende efficiëntie Bitcoin, Litecoin, Dash en Monero minen.

Hoogste hash snelheden ooit

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s



M2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s



BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Ondanks hun immense kracht om transacties te verwerken, zijn Bitmanu-miners extreem energiezuinig. Het stroomverbruik voor BM1, BM2 en BM Pro is respectievelijk slechts 650 W, 850 W en 2200 W. De lage energiekosten in combinatie met hoge hash snelheden stelt Bitmanu-gebruikers in staat om winsten te maken die door geen enkel ander product geëvenaard kunnen worden.

Maandelijkse winst:

BM1: Bitcoin USD 1300, Litecoin USD 1800, Dash USD 4800, Monero USD 3600



BM2: Bitcoin USD 2100, Litecoin USD 2900, Dash USD 8500, Monero USD 6000



BM Pro: Bitcoin USD 6600, Litecoin USD 9000, Dash USD 20.000, Monero USD 22.000



Bitmanu zal waarschijnlijk ook een langetermijnimpact hebben op de cryptomarkt door deze toegankelijk te maken voor gewone mensen zonder cryptoachtergrond. Om dit mogelijk te maken heeft het bedrijf zeer gemakkelijke plug-and-play mining rigs ontworpen.

"Zelfs als je geen enkele kennis hebt van crypto, nodigen we je uit om naar voren te komen en deel uit te maken van deze bloeiende industrie", verklaarde David Letoski, CMO van Bitmanu.

Ga voor meer informatie over Bitmanu naar https://bitmanu.com/

Over Bitmanu: Bitmanu is een prominent productiebedrijf, geleid door een team van investeerders en gerenommeerde experts op het gebied van cryptocurrency. Het bedrijf heeft als missie om de voordelen van de nieuwste technologische innovaties voor iedereen toegankelijk te maken. Bitmanu presenteert met trots een indrukwekkende serie cryptominers die een uitzonderlijk investeringsrendement leveren met een opmerkelijke snelheid.