Insta et Lockheed Martin ont signé un accord de coopération pour le développement d'une solution de passerelle et de sécurité des réseaux de nouvelle génération

TAMPERE, Finlande, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société de haute technologie finlandaise Insta et Lockheed Martin Corporation ont signé un accord de coopération pour le développement de solutions de passerelle et de sécurité de nouvelle génération. C'est le premier accord sous coopération industrielle indirecte dans l'acquisition du F-35 de 5e génération par la Finlande.



Au cours du projet, Insta et Lockheed Martin développeront ensemble une solution inter-domaines de nouvelle génération de passerelle et de sécurité des réseaux bidirectionnelle destinée à un usage militaire exigeant, qui permet la coopération de réseaux de niveaux de sécurité divers.

Insta, qui est concentré sur la technologie intelligente et la cybersécurité, possède une longue expérience dans le développement de solutions exigeantes de filtrage des données, de sécurité des réseaux et de cryptage des données. Avec cette coopération, la solution est développée davantage pour les futurs besoins en filtrage des données.

« Cette coopération nous permet d'étendre notre gamme complète et polyvalente de solutions de cryptage des données et de sécurité des réseaux. Ce genre de solution de passerelle est nécessaire dans les opérations multi-domaines. Les systèmes de commande et contrôle s'appuient fortement sur la capacité de communication tactique pour coordonner et exécuter des opérations de manière efficace et nos solutions s'adressent à la fois aux aspects de sécurité cybernétique et opérationnelle », déclare Petri Reiman, Senior Vice President d'Insta.

En combinant l'expertise et les capacités technologiques des deux sociétés, le but du projet de deux ans est de développer un produit pouvant aussi être proposé au marché international.

Insta est un partenaire stratégique des forces armées finlandaises et l'un des partenaires clés de la Finlande dans le domaine de la cybersécurité. Nous proposons une large variété de services allant du conseil à la prévention des cyber-attaques, en passant par la sécurité des réseaux ainsi que par la sécurisation de l'identité d'appareil numérique.

Nous opérons sur le marché de la défense depuis plus de 50 ans. Nous apportons des performances supérieures à nos clients grâce à nos solutions de commande et contrôle, nos solutions de communications sécurisées et nos services de cycle de vie dans le domaine de l'avionique. Nos produits et services sont approuvés par les entreprises et par les organisations du secteur public en Finlande et à l'étranger.

À propos d'Insta Group :

Insta œuvre en faveur d'un avenir sûr et durable. Nous sommes un concurrent de premier plan et un partenaire fiable pour nos clients dans les domaines de l'industrie, de la défense, du conseil en logiciels et de la cybersécurité. En combinant un savoir-faire de pointe à une technologie intelligente, nous améliorons la sécurité et les performances de nos clients dans un monde en pleine numérisation qui évolue à une allure croissante. Notre culture opérationnelle est fondée sur les personnes, l'expertise et la responsabilité. En 2022, le chiffre d'affaires net de notre société familiale se montait à 153,4 millions d'euros et l'entreprise comptait environ 1 100 employés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page : www.insta.fi

Informations supplémentaires :

