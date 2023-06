English French Dutch



Solvay kondigt kapitaalstructuur en financieel beleid aan voor SpecialtyCo en EssentialCo



Versterkte balans ondersteunt scheiding in twee sterke marktleiders

Beide bedrijven zullen een financieel beleid voeren dat consistent is met investment grade ratings

Beoogde kapitaalstructuren ter ondersteuning van superieure waardecreatie Schuldmanagement-proces gepland voorafgaand aan de splitsing

Een conference call voor analisten en institutionele beleggers zal plaatsvinden op 16 juni 2023 om 14u CEST.



Brussel, 16 juni 2023, 7u00 CEST - Solvay maakt de beoogde kapitaalstructuren bekend van de onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven SpecialtyCo en EssentialCo, die het resultaat zullen zijn van zijn geplande opsplitsing in twee leiders in de sector.

In de afgelopen vier jaar heeft Solvay zijn operationele en financiële prestaties aanzienlijk verbeterd. De omvang van de transformatie biedt de basis om zich op te splitsen en twee wereldleiders te creëren. Elk van hen zal starten met balansen en liquiditeiten die zowel hun verbeterde prestaties uit het verleden als hun robuuste zakelijke vooruitzichten weerspiegelen. Als gevolg daarvan is elk van hen klaar en uitgerust om superieure en duurzame waarde te creëren voor hun stakeholders.

Dr. Ilham Kadri, CEO van Solvay: “Vandaag markeren we een nieuwe mijlpaal in het project van splitsing dat we meer dan een jaar geleden aankondigden. Het is een geweldig resultaat dat beide bedrijven een investment grade rating hebben met een onderscheidend en passend financieel beleid. Met de geoptimaliseerde kapitaalstructuren is elk bedrijf goed uitgerust om onafhankelijk te opereren om zijn doelen te bereiken en meer aantrekkelijke waarde te creëren voor iedereen.”

Solvay heeft voor elk onafhankelijk bedrijf gerichte kapitaalstructuren ontwikkeld op basis van hun respectieve groeitrajecten, investeringsdoelstellingen en dividendbeleid.

SpecialtyCo - Een leider in speciaalchemie met een superieur groeipotentieel

SpecialtyCo ontwikkelt innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde die bijdragen tot een duurzamere wereld. SpecialtyCo streeft naar groei boven de markt, toonaangevende marges en aantrekkelijke rendementen.

SpecialtyCo zal een gedisciplineerde kapitaalallocatie aanhouden en zich inzetten voor een sterke investment-grade rating.

Het huidige dividendniveau van Solvay voor het boekjaar 2023 zal, na voltooiing van de scheiding, worden verdeeld tussen de twee bedrijven, waarbij SpecialtyCo 40% van het dividendaandeel voor zijn rekening zal nemen.

SpecialtyCo zal naar verwachting een dividendbeleid voeren dat het bedrijf in staat stelt te investeren in de groei die duurzame waardecreatie voor aandeelhouders zal opleveren, terwijl het tegelijkertijd een structurele capaciteit behoudt om in de loop van de tijd schulden af te bouwen.

EssentialCo - Een leider in essentiële chemicaliën met een veerkrachtige kasstroomgeneratie

EssentialCo beheerst technologieën die essentieel zijn in een aantal aantrekkelijke en veerkrachtige eindmarkten. Met een focus op het verbeteren van zijn kostleiderschap zal EssentialCo ernaar streven zijn kasstroomgeneratie te maximaliseren.

EssentialCo zal zich inzetten voor een investment grade rating.

Het huidige dividendniveau van Solvay voor het boekjaar 2023 zal, na voltooiing van de splitsing, worden toegewezen aan EssentialCo voor 60% van het dividendaandeel.

Verwacht wordt dat EssentialCo het huidige dividendbeleid van Solvay van stabiele of stijgende dividenden zal handhaven.

Aanvullende informatie en volgende stappen

EssentialCo zal naar verwachting ongeveer €1,5 miljard aan nieuwe obligaties uitgeven in de periode na de scheiding. Zoals eerder aangegeven, zal aan bestaande obligatiehouders van Solvay NV de mogelijkheid worden geboden om verplichtingen over te dragen aan SpecialtyCo vóór de scheiding, in overeenstemming met de verwachting dat deze een sterke investment grade rating zal krijgen.

Daarentegen wordt op dit moment niet verwacht dat hybride obligaties een permanent onderdeel zullen vormen van de kapitaalstructuren van beide bedrijven. Solvay is van plan om de PNC 2023 Hybrids (€800 miljoen) terug te betalen op hun eerste terugbetalingsdatum en plant een aanbesteding van de PNC 2024 Hybride (€500 miljoen) vóór de scheiding.

De uitvoering van deze transacties en hun voorwaarden zullen afhangen van de marktomstandigheden en zullen in augustus aan alle obligatiehouders worden meegedeeld. Bovendien behoudt Solvay zich het recht voor om de aanpak van de geplande transacties te wijzigen vóór de uitvoering ervan.

De beoogde indicatieve kapitaalstructuren1 ter ondersteuning van de waardecreatie van EssentialCo en SpecialtyCo worden samengevat in de onderstaande tabel.

(in € miljard) EssentialCo SpecialtyCo Winst Onderliggende EBITDA2 1,3 1,9 Financiële schuld Onderliggende bruto schuld -2,5 -2,8 Onderliggende netto schuld -1,9 -1,6 Andere verplichtingen Netto pensioenverplichtingen -0,7 -0,3 Milieuverplichtingen -0,4 -0,3





1 De indicaties voor de financiële schuld zijn gebaseerd op projecties per eind 2023, terwijl de indicaties voor de overige schulden gebaseerd zijn op niet-geauditeerde cijfers voor eind 2022.



2 Onderliggende EBITDA: 2022 niet-geauditeerde cijfers.



