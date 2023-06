Bavarian Nordic rapporterer resultater for antistofresponser 12 måneder efter vaccination i fase 2-forsøg med COVID-19 boostervaccinekandidat

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 16. juni 2023– Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) rapporterede i dag resultater fra en opfølgende analyse af en delmængde af forsøgspersonerne foretaget 12 måneder efter vaccination i et fase 2 klinisk forsøg med den VLP-baserede COVID-19 boostervaccinekandidat uden hjælpestof (adjuvant), ABNCoV2.

Resultater fra 36 forsøgspersoner, som ikke var blevet vaccineret med en booster uden for forsøget, og ikke havde konstateret COVID-19 sygdom eller havde positiv PCR-test for SARS-CoV-2 undervejs i forsøget, viste, at 12 måneder efter boostervaccinationen med ABNCoV2 forblev de neutraliserende antistoffer mod Wuhan-varianten og de tidligere varianter af bekymring (beta, delta og omikron BA.4/5) på niveauer, der er associeret med et højt beskyttelsesniveau (>90%)1. I en separat analyse blev sera fra en delmængde af forsøgspersonerne (n=40) testet mod en mere fjern omikron-variant (XBB.1.1). To uger efter boostervaccination med ABNCoV2 sås neutralisende antistoffer mod XBB.1.1 i 43% af forsøgspersonerne, og antistofniveauerne var associeret med reduceret effektivitet (78%)1 sammenlignet med den oprindelige Wuhan-variant.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Det er opmuntrende at se vedvarende antistofresponser mod de tidligere varianter af bekymring i et år efter vaccination med ABNCoV2, hvilket ikke er påvist for andre COVID-19 vacciner. Om end de cirkulerende XBB-varianter anses for at være mindre smittefarlige, er de svagere immunresponser mod denne senere og mere fjerne variant dog en bekymring, som vi vil undersøge nærmere i det igangværende fase 3-forsøg.”

ABNCoV2 tilhører en ny generation af COVID-19 vaccinekandidater, og er oprindeligt udviklet af danske AdaptVac på deres capsid virus like particle (cVLP)-teknologi.

I september 2022 påbegyndte Bavarian Nordic et dobbeltblindet, kontrolleret fase 3 klinisk forsøg med ABNCoV2. Det primære endemål for forsøget er at påvise, at niveauerne af de neutraliserende antistoffer, der fremkaldes af ABNCoV2 mod SARS-CoV-2 (Wuhan wild type), ikke er ringere (non-inferior) end dem, der ses ved vaccination med mRNA-vaccinen Comirnaty®, mens sekundære endemål omfatter andre varianter af bekymring. Indledende resultater fra forsøget forventes i juli 2023.

