SOLVAY et SYENSQO révélés comme nouveaux noms d'entreprises

Dans le cadre de la scission annoncée de l’entreprise, le nom SOLVAY sera maintenu pour EssentialCo, leader de la chimie essentielle alors que SYENSQO deviendra le nouveau nom de SpecialtyCo, une entreprise axée sur le futur de la science.

Bruxelles, 16 juin 2023

Solvay annonce les noms des deux sociétés indépendantes cotées en bourse qui doivent émaner de sa séparation prévue en deux leaders de l'industrie : SOLVAY et SYENSQO. Les nouveaux noms seront effectifs à l'issue du processus de séparation de Solvay, qui devrait s’achever en décembre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions usuelles.

Dr. Ilham Kadri, CEO de Solvay : “Solvay bénéficie d'un héritage de 160 ans qui sera transmis aux générations à venir et les noms de nos nouvelles entreprises le reflètent parfaitement. SOLVAY fournira des solutions essentielles en matière de construction, de santé, de mobilité et de nutrition, qui répondent aux besoins fondamentaux de l'humanité. L’entreprise créera en effet des solutions indispensables à la vie quotidienne des gens tandis que SYENSQO sera une entreprise d'explorateurs qui inaugurera des percées pour faire avancer le progrès. Je suis fière de nos équipes qui ont rendu cela possible et enthousiaste pour le brillant avenir de SOLVAY et de SYENSQO."

SOLVAY

SOLVAY, le nouveau nom d'EssentialCo, doit perpétuer l'héritage de la maîtrise des éléments qui sont essentiels pour un monde durable. L’entreprise gardera un lien fort avec ses fondateurs qui ont maîtrisé le procédé de la soude en réalisant une rupture technologique, permettant ensuite de nombreuses autres innovations et des avancées majeures en termes de durabilité.

SOLVAY s'attachera à fournir à la société et aux générations à venir des solutions durables répondant à leurs besoins les plus essentiels tels que la purification de l'air que nous respirons et de l'eau que nous buvons, la préservation de nos aliments, la protection de notre santé et de notre bien-être, la création de vêtements respectueux de l'environnement et la fabrication de pneus plus durables, le nettoyage et la protection de nos maisons.

L’entreprise doit regrouper des unités mono-technologiques de premier plan, notamment Soda Ash, Peroxides, Silica, Coatis et Special Chem, qui ont généré environ 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires net en 2022. La société fournira des technologies qui se sont avérées essentielles sur un certain nombre de marchés finaux attractifs et résilients et bénéficiera de sa position de leader.

SYENSQO

SYENSQO, le nouveau nom de SpecialtyCo, sera une entreprise scientifique d’explorateurs à la recherche de perspectives inattendues, permettant des innovations révolutionnaires en explorant l'avenir de la science. L’entreprise gardera une forte connexion à l'histoire de la science de Solvay au service de l'humanité, à l’image des Conférences Solvay pour la physique et la chimie. La signification du nom est construite comme suit :

SY renvoie à la première et dernière lettre de Solvay.

EN est un clin d'œil au nom d'Ernest Solvay

SYENS fait référence à l'héritage scientifique de Solvay, qui remonte à 1911, lorsque son fondateur Ernest Solvay a réuni 24 des esprits scientifiques les plus brillants du monde - dont Albert Einstein et Marie Curie - pour la première conférence Solvay. Un événement qui a marqué l’histoire à un tel point que le Conseil exécutif de l’UNESCO a approuvé l’inscription des Archives des Conseils internationaux de physique et de chimie Solvay au Registre international du patrimoine mondial "Mémoire du monde".

Le Q fait référence à cette même conférence de 1911, qui posa les bases de la physique quantique et lança l'un des plus grands voyages scientifiques de tous les temps, qui alimente encore aujourd'hui l'innovation de pointe.

QO fait référence à "company"





SYENSQO jouera un rôle clé dans la l'avenir de la mobilité propre, en rendant possible la prochaine génération de batteries pour véhicules électriques et en faisant progresser l'hydrogène vert et les composites thermoplastiques. Son activité doit permettre des percées dans les solutions biosourcées, les ingrédients naturels, les solutions circulaires, etc.

SYENSQO doit regrouper les activités innovantes de Specialty Polymers, Composites, Novecare, Aroma, Technology Solutions, Oil & Gas, ainsi que les quatre plateformes de croissance dans les batteries, l'hydrogène vert, les composites thermoplastiques, les matériaux renouvelables et les biotechnologies. Les métiers de SYENSQO ont généré environ 7,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires net en 2022.