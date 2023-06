Altospam ouvre 35 postes sur les prochains mois

Altospam, pionnier et acteur historique français de la lutte contre le spam, recrute massivement pour soutenir ses opérations et lancer sa nouvelle stratégie de croissance à l’échelle nationale. Les postes sont notamment ouverts sur Bordeaux avec également des possibilités de télétravail pour certains profils.

Altospam protège les entreprises, les services publics et les associations contre les cyberattaques telles que le phishing, le spear phishing, les malwares, les ransomwares, les virus, les spams, etc. Altospam se démarque par la combinaison de 16 technologies antispam, dont des technologies propriétaires basées sur l’IA et le Machine Learning, et de 6 antivirus avec une combinaison judicieuse de techniques innovantes et 4 technologies anti zéro-day de détection des menaces connues et inconnues dès le premier email. Les solutions d’Altospam sont souveraines, tous ses serveurs et toutes ses équipes sont basés en France et labellisés France Cybersécurité. L’entreprise n’est pas concernée par le Patriot Act. À ce jour, la solution est distribuée par plus de 350 partenaires et sécurise des centaines de milliers de boites mail à l’échelle nationale.

Rejoindre Altospam est une réelle opportunité d’intégrer une entreprise reconnue pour son innovation et la qualité de son offre. En effet, depuis sa création Altospam a su révolutionner son marché et se positionner comme un partenaire de confiance pour ses clients. Les équipes d’Altospam travaillent dans un environnement attractif et évoluent dans l’organisation pour développer leur employabilité en intégrant en continu de nouvelles compétences. Il s’agit d’une réelle marque de fabrique qui contribue à positionner l’entreprise comme celle qui bénéficie du plus faible taux de turn-over de son secteur d’activité.

Présentation de quelques postes ouverts chez Altospam :

Développeurs Full Stack

Administrateurs systèmes

Experts R&D, Cyber et IA

Responsable veille cyber

Commerciaux

Business Developers

Pour rejoindre l’entreprise, rendez-vous sur https://www.altospam.com

Vincent Saint-Martin, Président d’Altospam « Notre récente reprise d’Altospam s’accompagne d’un vaste plan d’investissement et notamment d’une volonté de densifier nos équipes techniques, support et commerciales. Altospam propose des conditions uniques pour travailler dans le secteur de la cybersécurité. Notre très forte traction commerciale s’explique par la qualité de notre offre et son innovation qui ont toujours été de solides différenciateurs. Nous rejoindre permet de participer activement à une nouvelle étape de notre développement et de contribuer à offrir toujours plus de protection à nos clients. »