Snom France décerne sa certification SILVER à UniMédia

Snom France, constructeur européen et pionnier de la téléphonie IP, récompense UniMédia pour ses performances et lui décerne sa certification SILVER. À travers cette distinction, UniMédia rejoint le cercle des partenaires distributeurs et intégrateurs de SNOM qui réunit en France plus de 600 partenaires certifiés.

Créé en 1995, UniMédia, qui réunit 26 collaborateurs, bénéficie d’une solide expérience en téléphonie, accès internet et informatique et commercialise une offre complète et sur mesure pour les besoins de télécommunication de ses clients (sécurité réseau, messagerie, sauvegarde, etc.). En 2023, plus de 1 300 structures s’appuient sur ses services (associations, grands comptes, collectivités, PME).

« Chez UniMédia, nous tenons à exprimer notre gratitude à Snom pour ces cinq années de partenariat exceptionnel. La disponibilité des équipes de Snom, ainsi que leur capacité d'innovation constante dans le domaine de la téléphonie nous ont permis de réussir dans notre mission : fournir à nos clients des solutions de communication de pointe. En regardant vers l'avenir, nous sommes impatients de continuer à faire évoluer ce beau partenariat. Merci à Snom pour ces cinq années de collaboration enrichissante et de succès partagés. » - Philippe LE GOFF, co-dirigeant d’UniMédia.

Noémia Domingues chez Snom « Nous sommes fiers d’accueillir UniMédia dans le cercle de nos partenaires SILVER. Leur engagement à nos côtés et leur capacité à déployer des solutions à forte valeur ajoutée au travers de nos offres sont de solides différenciateurs qui les positionnent comme un véritable expert pour mettre en œuvre à grande échelle les technologies conçues par Snom. »