Baltika saneerimisnõustaja kuues aruanne saneerimiskava täitmise kohta

19. juunil 2020. a kinnitas Harju Maakohus AS-i Baltika (Baltika) saneerimiskava. Saneerimisnõustaja peab iga kuue kuu tagant esitama kohtule ja kõikidele seotud võlausaldajatele aruande saneerimiskava täitmise kohta. Esimene aruanne esitati 2020. a detsembris. Käesolevaga avalikustame kuuenda aruande kõikidele investoritele. Aruandes on andmed ja numbrid eraldi Baltika, mitte Grupi kohta, st numbrid ei ole konsolideeritud.

Saneerimismenetlus on võimaldanud Baltikal jätkata äriliste ümberkorraldustega. Oleme sulgenud valdava osa kahjumlikest kauplustest ning lansseerinud uue poekontseptsiooni neljas asukohas. Oleme optimeerinud äriprotsesse ja oluliselt vähendanud tegevuskulusid. Kulude optimeerimise, efektiivsuse tõstmise ja kasumlikkuse parandamisega seotud protsessid jätkuvad 2023. aasta jooksul. Saneerimismenetluse ajal tehtud otsused ja muudatused avaldavad juba positiivset mõju Baltika finantstulemustele. Baltika kinnitab, et suudab edukalt saneerimiskava ja kavaga võetud kohustused täita.

Brigitta Kippak



Juhatuse esimees, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com





SANEERIMISNÕUSTAJA ARUANNE SANEERIMISKAVA TÄITMISE KOHTA

Harju Maakohtu 19.06.2020. a määrusega tsiviilasjas nr 2-20-4688 kinnitas kohus Aktsiaseltsi BALTIKA (edaspidi Baltika) saneerimiskava.

Käesolevaga esitab Baltika saneerimisnõustaja kohtule ja võlausaldajatele vastavalt SanS §-le 50 kuuenda kirjaliku aruande saneerimiskava täitmise kohta.

Saneerimiskava täitmise tuvastamisel ja majandusliku seisundi hindamisel on saneerimisnõustaja kasutanud Baltika auditeeritud finantsaruandeid seisuga 31.12.2022 ja auditeerimata finantsaruandeid seisuga 30.04.2023.

Saneerimiskava täitmine

Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12 206 649,74 eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas.

Saneerimiskava alusel nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku € 5 045 198 ja see kajastub Baltika 2020.a. kasumiaruandes muu ärituluna.

Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi ning alates 2021. a juunist alustada I rühma põhinõuete maksmist. Baltika on vastava kohustuse täitnud Swedbank AS ees. Teised esimese rühma võlausaldajad on saneerimisnõustajat teavitatud, et võlausaldajad ei nõua oma nõuete täitmist vastavalt saneerimiskavale ja on nõus nende tasumisega hilisemal ajal.

Saneerimiskava kohaselt algas II rühma põhinõuete maksmine 2021. a lõpust, ettevõte on saneerimiskavas ettenähtud esimesed maksed tasunud tähtajaks ehk enne 31.12.2021 ja teised maksed tasunud tähtajaks 31.12.2022.a.

Baltika majanduslik seisund

Esimese kuue kuu vältel pärast saneerimiskava kinnitamist avaldasid Baltika majanduslikule seisundile positiivset mõju nii võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on võrreldes saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud (s.h. mitmesuguste tegevuskulude koosseisus olevad üürikulud, tööjõukulud).

Allpool olevas tabelis on toodud Baltika saneerimiskavas esitatud 2022 kasumiaruande prognoos, Baltika 2022 tegelik kasumiaruanne, Baltika 01.01.2023 – 30.04.2023 ehk nelja kuu prognoos ja tegelik kasumiaruanne.

tuhandetes eurodes Saneerimiskavas esitatud prognoos

12 kuud 2022 Tegelik 12 kuud 2022 Saneerimiskavas esitatud prognoos 4 kuud 2023 Tegelik 4 kuud 2023 Müügitulud 19 014 2 887 9 618 1 971 Tulud kokku 19 014 2 887 9 618 1 971 Kaubad, toore, materjal, ja teenused 13 451 4 060 5 359 1 423 Brutokasum 5 564 -1 173 4 259 548 Brutokasumi marginaal 29% -41% 44% 28% Mitmesugused tegevuskulud 2 353 1 150 905 319 Tööjõu kulud 2 312 1 562 830 534 Põhivara kulum ja väärtuse langus 187 140 73 39 Muud ärikulud (-) /äritulud (+) 0 7 379 0 4 Ärikasum 711 3 354 2 450 -339

2022. aasta müügitulu kokku oli 2 887 tuhat eurot, vähenedes 53% võrreldes 2021. aastaga (2021: 6 113 tuhat eurot). Müügitulu languse põhjus on tingitud järgmistest asjaoludest:

Venemaa ja Ukraina vaheline ettearvamatu sõjaolukord, mis vähendas Baltika müügitulu oluliselt esimestel märtsikuu nädalatel.

Kogu Baltikum kannatas 2022. aasta esimese kvartali jooksul kõrge COVID-19 haigestumise käes, mis mõjutas negatiivselt poodide külastatavust ning pakkus väljakutseid kaupluste igapäevatöö korraldamisel, mille tõttu langes oluliselt teenindus ning seeläbi ka müügitulemus nõrgem planeeritust.

2022. aasta jooksul suleti jaemüügi segmendis 12 poodi, mis vähendas oluliselt müügitulu võrreldes 2021. aastaga. Müügitulu vähenemist kompenseeris nelja uue kontseptsioonipoe avamine ja ühe outleti avamine.

Toimus grupisiseste siirdehindade korrigeerimine, mille tulemusena vähenes AS Baltika aruandeaasta müügitulu 2 330 tuhande euro võrra.

2022. aasta tulemusele avaldas olulist mõju Baltika strateegiline otsus müüa maha osa Ivo Nikkolo kaubamärkidest ja jätkata kaubamärkide kasutamist ainulitsentsi alusel. Müügitehingu tulemusena saadi ühekordne kasum summas 7 436 tuhat eurot ja ettevõtte ärikasum oli 3 354 tuhat eurot.

Perioodi 01.01.2023 – 30.04.2023 müügitulu oli 1 971 tuhat eurot, suurenedes 31% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (01.01.2022 – 30.04.2022: 1 499 tuhat eurot). Müügitulu kasvu põhjused on peamiselt järgmised:

Nõudlus Ivo Nikkolo toodete vastu on kasvanud võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta esimese nelja kuu jooksul kasvas Baltika grupi jaesegmendi käive 7% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Grupi jaesegment on orgaaniliselt kasvanud. Eelmise aasta aprillikuu seisuga oli jaesegmendis 30 poodi, see-eest selle aasta aprillikuu seisuga oli jaesegmendis 25 poodi. Seega on Baltika suutnud käivet suurendada hoolimata poodide arvu vähenemisest.

Perioodi 01.01.2023 – 30.04.2023 brutokasum oli 548 tuhat eurot ja marginaal oli 28%. Võrreldaval perioodil oli brutokasum 290 tuhat eurot ja marginaal 19%. Marginaal on paranenud võrdlusperioodiga võrreldes 9 protsendipunkti võrra. Võrreldav periood nägi endas tooraine- ja transpordihindade märkimisväärset tõusu. Lisaks oli võrdlusperioodil USA dollar tugev euro suhtes, mis tõi endaga kaasa märkimisväärse kulude kasvu kaupade hinnas ja tarnimisel. 2022. aasta lõpupoole oli märgata tooraine- ja transpordihindade langust ning USA dollari nõrgenemist euro suhtes. See võimaldas Baltikal sisse osta varusid märkimisväärselt soodsamalt kui see oli võimalik võrdlusperioodil.

Perioodi 01.01.2023 – 30.04.2023 oli ärikahjum 339 tuhat eurot. Võrreldaval perioodil oli ärikahjum 774 tuhat eurot. Baltika on vaadeldaval perioodil vähendanud oma ärikahjumit 56% võrra. Kahjumi vähendamine on tingitud käibe olulisest kasvust, paremast brutomarginaalist, kuid samuti järjepidevast kulude vähendamisest.

All tabelis on toodud 40 kuu kumulatiivne kasumiaruanne ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 30.04.2023 (prognoos vs tegelik).

tuhandetes eurodes Saneerimiskavas esitatud prognoos 40 kuud kuni 30.04.2023 Tegelik 40 kuud kuni 30.04.2023 Müügitulud 48 849 20 861 Tulud kokku 48 849 20 861 Kaubad, toore, materjal, ja teenused 36 955 19 463 Brutokasum 11 894 1 398 Brutokasumi marginaal 24% 7% Mitmesugused tegevuskulud 7 629 5 248 Tööjõu kulud 8 112 6 700 Põhivara kulum ja väärtuse langus 487 317 Muud ärikulud (-) /äritulud (+) 3 776 11 241 Ärikasum -558 374

Vaadates 40 kuu kumulatiivset kasumiaruannet, ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 30.04.2023, mille sisse langeb nii saneerimiskava meetmete rakendamise mõju kui ka Covid-19 tingitud kaupluste sulgemise mõju, kõrgest haigestumisest tingitud madal kaupluste külastatavus, sõjaolukord Ukrainas, kui ka energiakriisist ja kõrgest inflatsioonist tingitud nõudluse vähenemine, on näha, et kumulatiivselt on nii müügitulu kui ka brutokasumi koondnäitajad tegelikkuses madalamad kui saneerimiskavas toodud prognoosis. Samas mitmesugused tegevuskulud ja tööjõukulud on tegelikkuses madalamad. Kaubamärkide võõrandamise tehingust teenitud ühekordne kasumi tulemusena summas €7 436 tuhat on Baltika teenitud kumulatiivne ärikasum summas €374 tuhat ja see on suurem kui saneerimiskava koostamisel prognoositud.

Baltika omakapital seisuga 30.04.2023 on €2 480 tuhat.

Saneerimiskava täitmise seisukohalt on oluline, kas Baltika prognoositavad majandustulemused, arvestades 2021 ja 2022 esimeses pooles toimunud finantstulemuste halvenemist, on edaspidi sellised, mis võimaldavad võlausaldajate nõuete rahuldamist saneerimiskavas ettenähtud aja jooksul. Baltika juhtkonna poolt saneerimisnõustajale antud selgituste ja esitatud finantsprognooside kohaselt on Baltika prognoositavad finantstulemused ja rahavood selleks piisavad.

Baltika töötajate arv vähenes 112-lt 2020.a märtsi lõpus 58-le seisuga 31.10.2020 ja seisuga 30.04.2023 on see arv 40.

Eeltoodust tulenevalt on saneerimisnõustaja seisukohal, et saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sh võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik.

Saneerimisnõustaja kinnitab, et on käesoleva aruande edastanud lisaks kohtule ka kõikidele võlausaldajatele, keda saneerimine puudutab.

Tallinnas, 16.06.2023.a.



Artur Suits

Aktisaseltsi Baltika saneerimisnõustaja