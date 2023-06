DÉKUPLE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 JUIN 2023

French English

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 JUIN 2023



_____

Dividende de 0,88 € par action, mis en paiement le 23 juin 2023 – Renouvellement du conseil d’administration



Paris, le 16 juin 2023 (18h30) - L’assemblée générale mixte d’ADLPartner, présidée par Monsieur Bertrand Laurioz, Président du conseil d’administration, s’est tenue ce jour.

Approbation des comptes de l’exercice 2022

L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022.

Dividende

L’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende de 0,88 € par action, conformément à la proposition faite par le conseil d’administration. Sa date de détachement est fixée au 21 juin 2023 et sa mise en paiement interviendra le 23 juin.

Renouvellement du conseil d’administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler les mandats de 9 administrateurs pour une durée de trois exercices expirant à l'issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

L’assemblée générale a également constaté la fin du mandat de Madame Robin Smith, en qualité d’administrateur, et décidé de ne pas nommer de remplaçant, le nombre de membres du conseil étant dorénavant fixé à 9 (4 femmes et 5 hommes). L’ensemble des actionnaires remercient chaleureusement Madame Robin Smith pour son support et son implication dans le développement du Groupe depuis plusieurs décennies.

L’assemblée générale a enfin décidé de renouveler le mandat de Monsieur Dinesh Katiyar, en qualité de censeur, pour une durée de trois exercices.

Autres résolutions

Les actionnaires de la Société ont également adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient :

L'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du conseil pour 2023, ainsi que l’ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l’exercice 2022 au président directeur général ;

L’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions.

Décisions du conseil d’administration

Le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a renouvelé le mandat de Monsieur Bertrand Laurioz en qualité de Président Directeur Général.

Le conseil d’administration a également redéfini la composition de ses comités consultatifs :

Le comité d'audit est composé de Madame Delphine Grison et Monsieur Roland Massenet qui en assure la présidence.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé Madame Delphine Grison et Monsieur Xavier Gandillot qui en assure la présidence.

Le comité du développement est composé de Monsieur Stéphane Treppoz, Monsieur Roland Massenet, Monsieur Dinesh Katyar et Monsieur Bertrand Laurioz qui en assure la présidence.

Le comité RSE est composé de Madame Caroline Desaegher, Madame Isabelle Vigneron-Laurioz et Madame Claire Vigneron-Brunel qui en assure la présidence.

Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement mis en ligne sur le site internet de DÉKUPLE (www.dekuple.com).

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 181,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 1.000 personnes.

DÉKUPLE est la marque commerciale d’ADLPartner Société Anonyme à conseil d’administration cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

Contacts



