L'avenir commence aujourd'hui avec la technologie ASIC 3 nm dans les mineurs de crypto-monnaie

NEW YORK, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des mineurs de crypto-monnaie de nouvelle génération produits par Bitmanu sont actuellement au cœur de l'actualité sur le marché des crypto-monnaies. Ces mineurs ASIC de 3 nanomètres sont pressentis par de nombreux experts comme l'avenir de l'extraction des crypto-monnaies. L'énorme puissance des mineurs BM1, BM2 et BM Pro de Bitmanu a fait d'eux les plates-formes de minage les plus puissantes et les plus rentables à ce jour.

Alimentés par les semi-conducteurs en silicium les plus récents et les plus avancés, les mineurs Bitmanu offrent une plus forte densité de transistors et une plus grande vitesse de minage pour une consommation d'énergie moins importante. Toutefois, ce sont les taux de hachage qui distinguent les mineurs Bitmanu de la concurrence. Aucune autre plate-forme de minage créée jusqu'à présent n'est parvenue à égaler ces capacités de hachage.

Une puissance de hachage extraordinaire

BM1 : 760 TH/s pour le Bitcoin, 80 GH/s pour le Litecoin, 15 TH/s pour le Dash, 6 MH/s pour le Monero

BM2 : 1220 TH/s pour le Bitcoin, 128 GH/s pour le Litecoin, 25 TH/s pour le Dash, 10 MH/s pour le Monero

BM Pro : 3900 TH/s pour le Bitcoin, 400 GH/s pour le Litecoin, 75 TH/s pour le Dash, 32 MH/s pour le Monero

Contrairement à la plupart des autres produits sur le marché, les mineurs de Bitmanu sont extrêmement économes en énergie malgré leur extraordinaire puissance de traitement. Le faible coût de l'énergie a fait de ces mineurs un choix viable pour de nombreux centres de données ainsi que pour les projets d'extraction à domicile. Fait notable, de nombreux clients de Bitmanu ont pu récupérer l'intégralité de leur investissement en moins d'un mois et réaliser des profits énormes par la suite.

Des bénéfices mensuels sans précédent

BM1 : Bitcoin 1 300 $, Litecoin 1 800 $, Dash 4 800 $, Monero 3 600 $

BM2 : Bitcoin 2 100 $, Litecoin 2 900 $, Dash 8 500 $, Monero 6 000 $

BM Pro : Bitcoin 6 600 $, Litecoin 8 900 $, Dash 20 000 $, Monero 22 000 $

« Lorsque nous avons créé Bitmanu, notre objectif était de transformer durablement le marché en faisant du minage de crypto-monnaie une activité pratique et rentable comme jamais auparavant. Nous constatons avec grand plaisir que nombre de nos clients satisfaits n'ont aucune expérience préalable en matière de crypto-monnaies », a déclaré David Letoski, directeur du marketing chez Bitmanu.

Pour en apprendre plus sur Bitmanu, veuillez consulter la page https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une entreprise manufacturière de premier plan, dirigée par une équipe d'investisseurs et d'experts renommés dans l'industrie des crypto-monnaies. La mission de l'entreprise est de rendre accessible à tous les avantages des dernières innovations technologiques. Bitmanu est fière de proposer une gamme impressionnante de mineurs de crypto-monnaies qui offrent des retours sur investissement exceptionnels à une vitesse remarquable.