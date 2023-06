Il futuro è qui: la tecnologia nanometrica ASIC 3 nei miner di criptovalute

Chinese (Traditional) Czech Dutch French German Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Slovak Slovenian Spanish Thai

NEW YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La suite di miner di nuova generazione rilasciata da Bitmanu è oggi sulla bocca di tutti nel mondo delle criptovalute. Questi tre miner ASIC nanometrici sono stati indicati da molti esperti come il futuro del mining di criptovalute. L'enorme potenza dei miner BM1, BM2 e BM Pro di Bitmanu ne hanno fatto le piattaforme di mining più potenti e redditizie di sempre.

Alimentati dai più recenti e avanzati chip di semiconduttori al silicio, i miner Bitmanu offrono una più elevata densità di transistor, una migliore velocità di estrazione e un consumo energetico ridotto. Tuttavia, la caratteristica che fa emergere l'unicità dei miner Bitmanu è il tasso di hash. Nessun'altra piattaforma di mining realizzata fino ad ora è stata in grado di produrre un'analoga potenza di hash.

Hash di potenza straordinaria

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s

A differenza di altri prodotti presenti sul mercato, i miner Bitmanu sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, nonostante le straordinarie capacità di elaborazione. Il basso costo energetico ha reso questi miner una scelta sostenibile per molti centri dati e progetti di mining domestico. È interessante notare che molti clienti di Bitmanu sono stati in grado di recuperare completamente il loro investimento in meno di un mese, realizzando in seguito profitti enormi.

Profitti mensili senza precedenti

BM1: Bitcoin 1.300 $, Litecoin 1.800 $, Dash 4.800 $, Monero 3.600 $

BM2: Bitcoin 2.100 $, Litecoin 2.900 $, Dash 8.500 $, Monero 6.000 $

BM Pro: Bitcoin 6.600 $, Litecoin 8.900 $, Dash 20.000 $, Monero 22.000 $

"Quando abbiamo creato Bitmanu, il nostro obiettivo era che avesse un impatto a lungo termine sul mercato, rendendo il mining di criptovalute conveniente e redditizio come mai prima d'ora. E ci fa immenso piacere sapere che molti dei nostri soddisfatti clienti non abbiano alcuna esperienza nel campo delle criptovalute", ha dichiarato David Letoski, CMO di Bitmanu.

Per saperne di più su Bitmanu, visita https://bitmanu.com/

Informazioni su Bitmanu: Bitmanu si pone come un'importante azienda manifatturiera, guidata da un team di investitori e rinomati esperti nel settore delle criptovalute. La missione dell'azienda è rendere accessibili a tutti i vantaggi delle ultime innovazioni tecnologiche. Bitmanu presenta con orgoglio un'impressionante gamma di miner di criptovaluta che offrono eccezionali ritorni sull'investimento con notevole velocità.