會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部榮獲 “2023 Travel + Leisure 亞太區豪華大獎”綜合度假村類別第三名

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越南會安, June 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 越南首屈一指的奢華綜合度假勝地——會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部 （Hoiana Resort & Golf，以下簡稱Hoiana）榮幸宣佈，在《Travel + Leisure》雜誌舉辦的“2023 T+L 亞太區豪華大獎”評選中，榮膺綜合度假村類別第三名的佳績。這一獎項再次肯定了會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部在越南乃至整個地區的突出表現，為豪華旅行者呈現卓越的產品體驗和服務。



Hoiana在此次評選中與來自中國澳門、新加坡、馬來西亞和菲律賓等地的度假村展開激烈競爭，最終脫穎而出，成為唯一上榜的越南綜合性度假村。Hoiana為賓客提供多樣化的選擇，包括四間不同品牌的豪華酒店及公寓，十餘間風格不一的餐廳及酒吧。此外，度假區更擁有越南排名第一的頂尖高爾夫球場，同時也是全球百佳球場之一。

自開業以來，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部持續擴充產品線，並通過策劃舉辦各類世界頂級活動以提升客戶滿意度，致力於提供超越預期的體驗，為賓客創造一段精彩難忘的旅程。而此次的獎項對於Hoiana團隊而言更是一種激勵。

Hoiana總裁兼首席執行官Steve Wolstenholme先生表示："我們衷心感謝所有的投票者和《Travel + Leisure SEA》授予我們這一極高的榮譽。這一獎項認可了我們整個團隊堅定不移的奉獻精神和持續的熱情。我們倍感自豪的同時更受到無比鼓舞。我們團隊將繼續不懈地提升產品品質，力爭超越每一位貴賓的期望。"

“2023 T+L 亞太區豪華大獎”旨在表彰區域內傑出的旅遊目的地和體驗產品。為確保獎項評估的公正性，入圍名單由《T+L SEA》編輯和專家撰稿人團隊精心挑選。在2023年4月30日之前，投票對全球個人開放，獎項全程不收取費用以影響結果。

我們誠摯地邀請旅行者們光臨會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部，體驗讓人印象深刻的假期。歡迎訪問我們的網站www.hoiana.com，瞭解更多出眾的產品並計畫您的行程。

新聞照片：



坐落於綿延四公里的純淨海濱，越南首屈一指的奢華綜合度假勝地——會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部榮膺“2023 T+L 亞太區豪華大獎” 綜合度假村類別第三名，是越南唯一上榜度假村。







關於會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部

越南首屈一指的奢華綜合度假勝地——會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部（Hoiana Resort & Golf）坐落於越南中部沿海地區，鄰近會安古鎮、美山聖地這兩處聯合國教科文組織世界遺產。在“2023 Travel+Leisure 亞太區豪華大獎”評選中，Hoiana榮膺[綜合度假村類別第三名]佳譽，是越南唯一上榜度假村。綜合度假區坐擁四公里長、令人驚歎的海濱白沙灘，配套四家豪華酒店，分別是提供141間奢華套房的會安南岸套房酒店（Hoiana Hotel & Suites），設有476間客房的會安南岸新世界酒店（New World Hoiana Hotel），秉承可持續設計理念、擁有330間優雅客房和套房的會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）以及即將開業的Rosewood Hoi An。而豪華的會安南岸酒店式公寓 （Hoiana Residences）)提供了270間奢華寬敞的公寓客房，俯瞰蔥郁的花園及壯麗的大東海，是舒適度假的不二之選。

會安南岸綜合度假區彙聚了10餘間世界級的餐飲食肆，提供超過12種不同風味的美食體驗，從地道的越南、韓國或中華料理到國際菜肴，應有盡有。此外，這裏還配套頂尖的休閒設施，為賓客提供了精彩刺激的娛樂體驗。

度假區內的會安南岸高爾夫球俱樂部（Hoiana Shores Golf Club）內設一座極具挑戰性的18 洞高爾夫球場。這座71杆的林克斯球場由羅伯特·特倫特·瓊斯Jr.先生（Robert Trent Jones Jr.）設計，為一眾球友提供了令人歎為觀止的視覺享受和頂級的東南亞高爾夫體驗。而占地超過6,000平方米的會所（The Clubhouse）擁有完善的配套設施，是亞洲最大的會所之一。 球場屢獲殊榮，其中包括在越南高爾夫與休閒獎（Vietnam Golf & Leisure Awards）中評為 [ 2022年越南最佳高爾夫球場 ] 和 [ 2022年越南十大最佳高爾夫球場] ，並在最近由韓國高爾夫旅遊協會（Golf Travel Korea）和中國高爾夫旅遊協會（Golf Travel China）聯合舉辦的 [亞洲百強高爾夫球場 ] 評選中名列第15位。該評選旨在表彰優秀的高爾夫球場並促進整個亞洲的高爾夫文化發展。而2022年11月，被譽為全球高爾夫俱樂部行業 [奧斯卡] 的亞洲高爾夫獎（Asian Golf Awards）將會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部評為[ 亞太地區最佳高爾夫度假村 ]，並授予會安南岸高爾夫球俱樂部 [越南最佳高爾夫球場]的稱號 。

位於廣南省會安以南的會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部占地1,000公頃，投資總值高達四十億美元。隨著各項發展計畫的蓬勃推進，會安南岸在保育越南文化遺產的同時，致力為越南奢華旅遊樹立全新標準，繼續為中部廣南省帶來更多促進經濟及社會發展的機遇。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d89970bf-501a-42de-8d1d-974d31e986f9