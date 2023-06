English Dutch

Aanbevelingen van de Raad van Bestuur van Nyrstar NV met betrekking tot de ontvangen voorstellen voor de benoeming van een nieuwe bestuurder

19 juni 2023 om 08.00 CEST

De Raad van Bestuur van Nyrstar NV (de "Vennootschap") heeft vandaag zijn aanbeveling bekendgemaakt met betrekking tot het verzoek dat hij op 5 juni 2023 ontving van de heer Kris Vansanten, Bee Inspired BV en Quanteus Group BV (die gezamenlijk 7,83% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten) om een voorstel toe te voegen aan de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op 27 juni 2023 (de "GAV") om de heer Thierry Buytaert te benoemen als nieuwe onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019. De herziene uitnodiging voor de komende GAV werd door de Vennootschap gepubliceerd op 12 juni 2023.

De volledige herziene uitnodiging, met de herziene agenda, voorgestelde besluit en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar NV: https://www.nyrstarnv.be/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings. Op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Vennootschap gewijzigde formulieren beschikbaar gesteld voor de stemming per brief en stemming per volmacht. Volmachten en stemmingen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaandelijk aan de publicatie van de herziene agenda, blijven gelden voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmingen per brief van toepassing zijn, onder voorbehoud evenwel van het toepasselijk recht en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en het formulier van stemming per brief.

Aanbevelingen betreffende de heer Buytaert

In het licht van de Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap het curriculum vitae, de kandidatuur en de onafhankelijkheid van de heer Buytaert onderzocht.

De heer Kris Vansanten, Bee Inspired BV en Quanteus Group BV, samen met verbonden personen en aandeelhouders, hebben op 28 december 2021 een transparantiekennisgeving ingediend (gepubliceerd op de website van de Vennootschap) voor een totaal van 15,09% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap. De heer Buytaert werd aldus voorgedragen door een groep aandeelhouders die, in onderling overleg met andere aandeelhouders, meer dan 10% van de stemrechten in de Vennootschap aanhouden. Als dusdanig voldoet de heer Buytaert niet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in bepaling 3.5(5b) van de Belgische Corporate Governance Code.

De onafhankelijkheidscriteria in de Belgische Corporate Governance Code volgen het “comply or explain”-principe en de Vennootschap heeft de gelegenheid gehad om de heer Buytaert te ontmoeten en met hem zijn kandidatuur te bespreken en de andere onafhankelijkheidscriteria te verifiëren. Aangezien de Vennootschap, op basis van deze besprekingen en haar verificatie van de andere onafhankelijkheidscriteria, van mening is dat de heer Buytaert, met zijn zeer relevante ervaring in Belgische procesvoering, een geschikte aanvulling zou zijn voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap en bij onderzoek redelijkerwijs als onafhankelijk kan worden beschouwd, kiest de Vennootschap er daarom voor om, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, af te wijken van bepaling 3.5(5b) van de Belgische Corporate Governance Code door de aandeelhouders aan te bevelen om voor zijn benoeming als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder te stemmen.

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstarnv.be

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal anthony.simms@nyrstarnv.be

