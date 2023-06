Administrerende direktør Carsten Hellmann fratræder ved udgangen af 2023. Peter Halling udpeget som hans efterfølger

English Danish

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF) meddeler i dag, at Carsten Hellmann fratræder som administrerende direktør ved udgangen af 2023. Han efterfølges af Peter Halling senest den 1. januar 2024.



Bestyrelsen og Carsten Hellmann har indgået en gensidig aftale om, at Carsten fratræder som administrerende direktør for ALK ved udgangen af 2023 for at forfølge en bestyrelseskarriere efter at have stået i spidsen for ALK’s succesfulde udvikling og positionering på det globale allergimarked i næsten syv år. Carsten Hellmann vil fortsætte med at varetage sine ansvarsområder, indtil Peter Halling tiltræder stillingen som administrerende direktør for ALK, hvilket sker senest den 1. januar 2024.

Carsten Hellmann udtaler: "Jeg er stolt af de resultater, vi som team har opnået i ALK under min ledelse, hvor vi har hævet barren og indledt en rejse for at erobre en større andel af det globale allergimarked. ALK står stærkt på både den korte, mellemlange og lange bane, og jeg ser frem til at tage del i ALK’s fortsatte udvikling, inden jeg giver stafetten videre til Peter Halling."

Bestyrelsesformand Anders Hedegaard udtaler: "På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Carsten for hans indsats gennem de seneste mange år, hvor han har været med til at forme ALK til en succesfuld og lønsom virksomhed med stærke vækstrater. Vi glæder os til at byde Peter Halling velkommen til ALK for at stå i spidsen for virksomhedens fortsatte vækst. Peter er en erfaren international leder med en stærk historik for strategisk eksekvering og levering af kommercielle resultater."

Peter Halling (45) er i øjeblikket administrerende direktør for Fertin Pharma, en førende specialiseret kontraktudviklings- og produktionsorganisation inden for innovative orale og intra-orale leveringsteknologier inklusive farmaceutiske produkter, som han sammen med kapitalfonden EQT førte gennem et vellykket salg i 2021. Før han kom til Fertin Pharma i 2020, havde han flere internationale lederroller hos Novozymes A/S, Ingredion Inc. og Doehler Group GmbH, hvor han med succes stod i spidsen for forskellige virksomheder i lande som USA og Tyskland. Peter har en kandidatgrad fra Copenhagen Business School.

"ALK er verdensførende inden for allergi-immunterapi og branchens førende innovator, og jeg ser frem til at være en del af den fortsatte vækstrejse for at udbygge ALK’s globale førerposition inden for behandling af allergi," siger Peter Halling.

Finansielle forventninger til 2023 uændret

Denne meddelelse ændrer ikke på de finansielle forventninger til 2023, som er angivet i delårsrapporten for 1. kvartal 2023 den 9. maj 2023. Desuden er ALK’s strategi og finansielle ambitioner uændrede.

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.700 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

