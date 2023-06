English Finnish

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 19.6.2023 klo 9:15

Sisäpiiritieto: Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö LeanLab Oy suuntaa uusia osakkeita johtaen johdon vähemmistöomistukseen tytäryhtiössä

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group” tai “Yhtiö”) on allekirjoittanut sopimuksen Järjestelystä (“Järjestely”), jossa sen kokonaan omistama tytäryhtiö LeanLab Oy suuntaa osakeannissa uusia osakkeita kyseisen tytäryhtiön johdolle. LeanLab Oy on ohjelmistoliiketoimintaa (SaaS, Software-as-a-Service), jonka fokuksena on kasvattaa sen asiakasyhteisöalustasta saatavia jatkuvia ohjelmistotuottoja.

Osakeannissa LeanLab Oy suuntaa uusia osakkeita yhteensä 250 000 euron merkintähinnalla LeanLab Oy:n toimitusjohtajan Ville Österlundin omistamalle holding-yhtiölle. Merkintähinta maksetaan käteisellä. Osakeannin myötä johdolle syntyy 15 % vähemmistöomistus LeanLab Oy:ssä ja Digitalist Group Oyj:lle jää 85 % enemmistöomistus kaupan jälkeen. Saadut varat käytetään LeanLab Oy:n kasvusuunnitelmien tukemiseen Suomessa ja Ruotsissa. Sopimus sisältää tavanomaiset good leaver/bad leaver -lausekkeet sekä vähemmistöosakkuutta koskevat osakkeiden takaisinlunastuslausekkeet.

LeanLab-liiketoiminta yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen vuonna 2021. LeanLab Oy:n liikevaihto tilikaudella 2022 oli 1,0 miljoonaa euroa, liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -0,2 miljoonaa euroa. LeanLab Oy:n taseen loppusumma oli 0,4 miljoonaa euroa ja oma pääoma pääomalainat mukaan lukien 0,1 miljoonaa euroa.

Digitalist Group arvioi, että Järjestelyllä ei ole vaikutusta tilikaudelta 2023 annettuun ohjeistukseen, jonka mukaan liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2022.

