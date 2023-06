Rush Factory Oyj

19.06.2023 klo 10.30

Yhtiötiedote





Color Obstacle Rush myynti sujunut odotusten mukaisesti – kauden 2024 suunnitelmat kirkastumassa





Color Obstacle Rushin (COR) kauden 2023 myynti on sujunut hyvin ja tapahtumakohtainen myynti on reilusti edellä viime kauden keskimääräistä. COR-tapahtumien määrää ollaankin kasvattamassa ensi kaudelle, pääosin tutuilla, välivuotta pitäneillä kaupungeilla. Utopia Nation Festival (UNF) -suunnitelmat selkiytyvät myös parhaillaan, ja kausi 2024 on lähdössä lähes täydellä kiertueella liikkeelle.

Kaudelle 2024 suunnitelmissa on hyvin sujuneen COR-myynnin myötä tapahtumamäärän nostaminen takaisin lähemmäs aiempia kausia. Tapahtumamäärää pudotettiin tarkoituksella kuluvalle kaudelle vaikeiden pandemiavuosien johdosta. Hyvin sujunut myynti kertoo konseptin olevan edelleen kiinnostava, ja tapahtumia tullaan järjestämään ensi kaudella uudelleen kaupungeissa, jotka tällä kaudella ovat kalenterista puuttuneet. Tapahtumakohtainen myynti on tällä hetkellä 0,106 miljoonaa euroa, viime vuonna koko kauden keskiarvon ollessa 0,081 miljoonaa euroa.

UNF-konseptin tapahtumapaikkoja vuodelle 2024 varataan parhaillaan, ja tapahtumia on suunnitelmissa 20. Liput kiertueelle ovat tulossa myyntiin kesän lopussa, ja ensimmäinen tapahtuma on kesällä 2024.





Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Tapahtumakohtaisen myynnin kehitystä on tänä vuonna ollut mukava seurata: ohitimme viime vuoden keskimääräisen myynnin jo ensimmäisen kvartaalin aikana, ja senkin jälkeen myynti on jatkunut hyvällä tasolla. Parhaana maana tänä vuonna on ollut Saksa, jossa on vielä neljä tapahtumaa tänä vuonna pitämättä. Kiinnostus COR-konseptia kohtaan on pysynyt edelleen hyvänä, varmasti osin myös tekemiemme pienten konseptimuutosten ansiosta. Tästä on hyvä ponnistaa laajempaan kiertueeseen ensi kaudelle. Vähensimme tälle kaudelle tapahtumia - pandemia-ajan vaikeiden lipunmyyntivuosien jälkeen - ja rauhoitimme tämän vuoden keskittymällä tietoisesti suurempiin kaupunkeihin. Ensi vuodelle otamme kalenteriin takaisin kaupunkeja, joista on pidetty välivuotta, ja ehkä joku uusikin vielä kalenteriin ilmestyy. COR-konseptia on myös muokattu sellaiseksi, että erilaiset yhteistyökumppanuudet ovat paremmin toteutettavissa.

Utopia Nation Festival on myös vihdoin pääsemässä vauhtiin, ja sille onkin suunnitelmissa lähes täysi parin kymmenen tapahtuman kausi. Valmistelut niin lipunmyynnin kuin kiertueen osalta ovat hyvässä vauhdissa.

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet hankalia ja raskaitakin, mutta nyt näyttää onneksi valoisammalta. Hetkessä pandemiavuosien aiheuttamasta kuopasta ei toki nousta, joten helpolla ei päästä missään nimessä vieläkään, mutta taistelutahdosta se ei ainakaan ole kiinni.”









