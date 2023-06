AS Pro Kapital Grupp ja grupi tütarettevõtete nõukogu uuteks liikmeteks valiti Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti

English Estonian

AS Pro Kapital Grupp teavitab oma aktsionäre ettevõtte ja tütarettevõtete nõukogudes tehtavatest muudatustest, mis rakenduvad alates 19. juunist 2023 ja 6. juulist 2023. “Senine pikaaegne nõukogu esimees, Emanuele Bozzone ja nõukogu liige, Petri Olkinuora, teatasid, et ei soovi oma ametiaega pikendada ning selleks, et kaasata nõukogu töösse ka sõltumatu liige, otsustasime ellu viia vastavad muudatused,” ütles Edoardo Axel Preatoni, AS Pro Kapital Grupp juhatuse liige.

Alates 6. juulist 2023 jätkab AS Pro Kapital Grupp nõukogu järgmises koosseisus: senine nõukogu liige Oscar Crameri ning uued nõukogu liikmed Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti.

Alates 19. juunist 2023 jätkavad grupi tütarettevõtete nõukogud järgmistes koosseisudes:

AS Pro Kapital Eesti nõukogu: Oscar Crameri, uued liikmed: Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti. AS Tondi Kvartal nõukogu: Oscar Crameri, uued liikmed: Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti. Läti kontserni ettevõtte, JSC Pro Kapital Latvia nõukogu: Oscar Crameri, Andrus Laurits, uus liige Patrick Jacques Bernard Werner.

Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti töökogemuse kokkuvõtted on lisatud käesolevale teatele. Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti ei oma emitendi aktsiaid.







