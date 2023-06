Telenor og Hafslund bygger Norges sikreste og mest energieffektive kommersielle sentre for nasjonal datalagring.

English Norwegian

(Oslo, 19. juni 2023) Norge digitaliseres i rekordfart samtidig som kravene til sikkerhet og bærekraft blir stadig strengere. Nå etablerer Telenor og Hafslund, sammen med partnere, et selskap som skal bygge sikre og energieffektive datasentre i Oslo-området.

- Datasentre er på mange måter det digitale hjertet til enhver virksomhet. Det er hit dataen strømmes til og fra, noe som fordrer høye krav til kvalitet, sikkerhet og energieffektivitet. Sammen med Hafslund og partnere skal vi nå etablere Norges sikreste kommersielle datasenteraktør, med et sterkt fokus på bærekraftige løsninger, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Mens Telenor har en unik posisjon som landets ledende telekomoperatør, er Hafslund et av Norges største energi- og infrastrukturkonsern. HitecVision investerer i oppbyggingen av energiselskaper i Norge og Europa, og Analysys Mason er et ledende konsulentbyrå innen telekom, media og teknologi. Sammen tilbyr dette partnerskapet konkrete løsninger til kunder som etterspør en trygg og energieffektiv lokasjon til å lagre samfunnskritiske data.

- Med støtte fra norsk forvaltet kapital skal dette partnerskapet bidra til å løse en viktig utfordring i et stadig mer digitalisert samfunn. Norske sikkerhetsmyndigheter har etterspurt etablering av datasentre og skytjenester for sensitiv informasjon, funksjoner og infrastruktur av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i Norge. Ved å opprette dette selskapet tilrettelegger vi for at sensitiv data på tvers av sektorer både lagres og leveres trygt på norsk jord, sier Brekke.

Satsingen vil bidra til etablering av flere norske datasentre og øker dermed muligheten for at digitale tjenester skal kunne produseres innenfor landets grenser, noe som gir større grad av nasjonal kontroll og bedre sikring av samfunnskritiske funksjoner. Det nye selskapet er deleid av Telenor (31,7%), Hafslund (31,7%), HitecVision (31,7%) og Analysys Mason i Norge (5,0%).

Tre nye datasentre

Sammen med partnerne har Telenor og Hafslund som målsetting at det nye selskapet skal være en ledende aktør innen datasentre for samlokalisering. Det innebærer tilrettelegging for servere og annen maskinvare fra private- og offentlige virksomheter, med svært høye krav til sikkerhet og effektivt energiforbruk.

Det nye selskapet har som ambisjon å bygge tre datasentre, med en samlet kapasitet på 40 MW, i hovedstadsregionen. Datasentrene vil være samlokaliseringsanlegg for flere leietakere og Telenor Norge vil innplassere egen infrastruktur, med tilhørende strenge krav til sikkerhet. Utbyggingen av det første datasenteret i Oslo vil starte mot slutten av 2023.

Trygt og bærekraftig

Med solide og trygge eiere vil det nye selskapet bygge og drive sikre, energieffektive datasentre. I stedet for å la servere ligge bortgjemt i kjellere, legger det nye selskapet til rette for at virksomheter kan flytte servere og kritisk IT-infrastruktur inn i toppmoderne datasentre. Dette sparer ikke bare virksomheter og samfunnet for unødvendig høyt strømforbruk, men legger også grunnlaget for mer effektiv og ansvarlig drift. Sammen med Norges største fjernvarmeleverandør, Hafslund Oslo Celsio, har selskapet ambisjoner om å designe datasentre med effektive løsninger for å gjenbruke overskuddsvarmen. Datasentrene blir derfor en verdifull bidragsyter i en sirkulær økonomi i Oslo kommune.

- Etableringen av disse datasentrene vil være et viktig bidrag for å muliggjøre den grønne omstillingen og digitaliseringen av Norge. Med løsninger for å gjenbruke overskuddsvarmen vil datasentrene frigjøre kraftforbruk til oppvarming og dermed sørge for energieffektive løsninger som er helt nødvendig for å nå Oslos og Norges klimamål, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund.

