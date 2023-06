English French

JCDecaux signe le plus important contrat publicitaire en Norvège avec Oslo Sporveien

Paris, le 19 juin 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale norvégienne, JCDecaux Norge AS, a signé un contrat exclusif de 6 ans (plus une option d’extension de 2 ans) avec Sporveien Media AS, l'entreprise en charge de la concession publicitaire du réseau de transports en commun de la région d'Oslo, qui compte plus de 1,3 million d'habitants.

Ce contrat porte sur l’exploitation publicitaire de l’ensemble des bus, trams et du métro d'Oslo – concernant à la fois les rames et les gares. Le métro d'Oslo représente le contrat OOH le plus digitalisé du marché norvégien, avec un total de 345 mobiliers digitaux et plus de 100 millions de passagers chaque année.

Ce contrat représente plus de 20% de part de marché de l’OOH norvégien et positionnera JCDecaux en tant que leader de l’OOH et du DOOH sur le marché norvégien.

Cet appel d'offres a été évalué selon des critères financiers et extra-financiers – y compris des critères de développement durable, sur lesquels JCDecaux s’est classé premier.

Inge Aasen, Directeur Général de Sporveien Media, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de l’accord conclu avec JCDecaux Norge AS, qui permettra de renforcer l’innovation et le développement de l’attractivité des transports en commun. Ce contrat publicitaire apporte des revenus importants pour le secteur des transports en commun. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Sporveien Media AS. C'est une concession que JCDecaux a exploitée jusqu'en 2012, et qui nous a permis de lancer la transformation digitale du marché norvégien de la communication extérieure. Nous avons pour objectif de développer davantage le contrat avec de nouveaux concepts digitaux et une offre média bien positionnée pour les annonceurs locaux, nationaux et internationaux. Ce contrat contribuera à la neutralité carbone collective et nous publierons chaque année un rapport sur les émissions carbone liées au contrat, qui documentera toutes les activités de réduction des émissions prévues. Le contrat s'intègre parfaitement à notre portefeuille existant et positionnera JCDecaux en tant que leader incontesté du marché OOH norvégien. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317 m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires dans le monde)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

