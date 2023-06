CertiK erhält eine 500.000 $ Prämie für die Entdeckung einer bedeutenden Sicherheitsbedrohung in der Sui-Blockchain

English French German Portuguese Spanish





New York, June 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, ein globaler Pionier im Bereich Blockchain-Sicherheit, erhielt von Sui eine Prämie von 500.000 $ für die Entdeckung einer neuen Art von Sicherheitsbedrohung. Die Bedrohung mit dem Codenamen "HamsterWheel" hatte das Potenzial, die gesamte Layer-1-Kette von Sui zu stören.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Angriffen, die Ketten durch das Herunterfallen von Knoten stoppen, fängt der HamsterWheel-Angriff alle Knoten in einem unaufhörlichen Betriebszustand ein, ohne neue Transaktionen zu verarbeiten, als ob sie in einem Hamsterrad laufen würden. Diese Strategie kann ganze Netzwerke lahmlegen, so dass sie tatsächlich nicht mehr funktionsfähig sind.



CertiK meldete diese kritische Schwachstelle Sui vor dem Start seines Hauptnetzwerks und erhielt von Sui eine Bestätigung über den potenziellen Schaden, den der Hamsterrad-Angriff dem Netzwerk zufügen könnte. Sui erkannte den Ernst der Lage und implementierte schnell Lösungen, um den potenziellen Schaden eines solchen Angriffs zu mindern. Es wurden bereits Korrekturen vorgenommen, um die Sicherheit des Netzwerks von SUI zu gewährleisten.



Als Dank für die wichtige Entdeckung von CertiK zahlte Sui eine Belohnung von 500.000 USD. Diese Geste unterstreicht den Wert proaktiver Bemühungen im Bereich der Cybersicherheit, von Bonusprogrammen für Fehler und die Bedeutung der Förderung eines sicheren und widerstandsfähigen Blockchain-Ökosystems.



"Die Entdeckung des HamsterWheel-Angriffs zeigt, wie sich die Raffinesse der Bedrohungen für Blockchain-Netzwerke entwickelt hat. Wir bei CertiK sind entschlossen, an der Spitze der Sicherheitsentwicklungen zu bleiben, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Web3-Welt zu gewährleisten", sagte Kang Li, Sicherheitsbeauftragter bei CertiK.



Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit robuster Sicherheitsmaßnahmen und einer präventiven Identifizierung von Bedrohungen in dem sich schnell entwickelnden Blockchain-Bereich. Er bekräftigt das Engagement von CertiK, die Welt des Web3 mit modernster Technologie und erstklassigen Sicherheitsdienstleistungen zu sichern.







Über CertiK

CertiK ist ein Pionier im Bereich Blockchain-Sicherheit, der sich auf die beste KI-Technologie stützt, um Blockchain-Protokolle und intelligente Verträge zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Web3-Welt sicher zu machen. CertiK wendet bahnbrechende Innovationen aus der akademischen Welt auf das Unternehmen an und ermöglicht es kritischen Anwendungen, sich sicher und korrekt zu entwickeln.

Als eines der am schnellsten wachsenden und zuverlässigsten Unternehmen im Bereich der Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Mrd. USD gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden zählen führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz.



CertiK wird von Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.



Über Sui

Sui ist die erste Blockchain der Stufe 1, die von Anfang an so konzipiert wurde, dass sie es Designern und Entwicklern ermöglicht, Erfahrungen zu schaffen, die die nächste Milliarde Nutzer ansprechen. Sui ist horizontal skaliert, um eine breite Palette von App-Entwicklungen mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und niedrigen Kosten zu unterstützen. Diese Plattform, die erste ihrer Art, bietet den Nutzern eine vielseitige Blockchain mit hohem Durchsatz, sofortigen Abwicklungsgeschwindigkeiten, reichen Vermögenswerten in der Kette und benutzerfreundlichen Web3-Erfahrungen. Weitere Informationen: https://sui.io