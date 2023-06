CertiK reçoit une prime de 500 000 $ pour la découverte d'une menace majeure à la sécurité sur Sui Blockchain

English French German Portuguese Spanish





New York, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, pionnier mondial de la sécurité de la blockchain, a reçu une prime de 500 000 dollars de Sui pour la découverte d'un nouveau type de menace de sécurité. La menace, dont le nom de code est "HamsterWheel", avait le potentiel de perturber l'ensemble de la chaîne de la couche 1 de Sui.



Contrairement aux attaques traditionnelles qui arrêtent les chaînes en faisant tomber des nœuds, l'attaque HamsterWheel piège tous les nœuds dans un état de fonctionnement incessant sans traiter de nouvelles transactions, comme s'ils fonctionnaient sur une roue de hamster. Cette stratégie peut paralyser des réseaux entiers, les rendant effectivement inopérants.



CertiK a signalé cette vulnérabilité critique à Sui avant le lancement de son réseau principal et a reçu la confirmation de Sui quant aux dommages potentiels que l'attaque HamsterWheel pourrait infliger au réseau. Reconnaissant la gravité de la situation, Sui a rapidement mis en œuvre des solutions pour atténuer les dommages potentiels de telles attaques. Des correctifs ont déjà été apportés pour garantir la sécurité du réseau de SUI.



En remerciement de la découverte cruciale de CertiK, Sui a versé une récompense de 500 000 dollars. Ce geste souligne la valeur des efforts proactifs en matière de cybersécurité, des programmes de primes aux bugs et l'importance de favoriser un écosystème de blockchain sécurisé et résilient.



"La découverte de l'attaque HamsterWheel démontre l'évolution de la sophistication des menaces qui pèsent sur les réseaux blockchain. Chez CertiK, nous sommes déterminés à rester à la pointe des développements en matière de sécurité afin de garantir la sécurité et la fiabilité du monde Web3", a déclaré Kang Li, responsable de la sécurité chez CertiK.

Cet incident souligne la nécessité de mesures de sécurité robustes et d'une identification préventive des menaces dans l'espace blockchain qui se développe rapidement. Il réitère l'engagement de CertiK à sécuriser le monde du web3 grâce à des technologies de pointe et à des services de sécurité de premier ordre.



À propos de CertiK



CertiK est un pionnier de la sécurité de la blockchain, qui s'appuie sur la meilleure technologie d'IA pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.



En tant que l'une des entreprises ayant la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels que Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance et Chiliz.



CertiK est soutenu par Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.



À propos de Sui

Sui est la première blockchain de niveau 1 conçue dès le départ pour permettre aux créateurs et aux développeurs de créer des expériences qui s'adressent au prochain milliard d'utilisateurs. Sui a une échelle horizontale pour soutenir un large éventail de développement des Apps avec une vitesse inégalée à faible coût. Cette plateforme, la première du genre, offre aux utilisateurs une blockchain polyvalente avec un débit élevé, des vitesses de règlement instantanées, des actifs riches sur la chaîne et des expériences web3 conviviales. En savoir plus : https://sui.io