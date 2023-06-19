解决全球吸烟问题迫切需要新的解决方案：专家们在波兰参与全球尼古丁论坛

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波兰华沙, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际公共卫生专家、科学家、医生、监管机构、消费者和制造商本周齐聚波兰首都，讨论应对全球与吸烟有关的死亡和疾病的新方法。 在 四天 的时间里，70位演讲者和数百名代表参与第十届年度 全球尼古丁论坛 （6月21日至24日），重点关注 减少烟草危害 ，鼓励无法戒烟的成年人改用更安全的尼古丁产品



尽管监控吸烟的工作已开展了数十年，但全世界仍有10亿人吸烟，每年有800万人死于吸烟。 五分之四的吸烟者生活在低收入和中等收入国家，他们最无力应对由此产生的疾病负担；而在高收入国家，吸烟则是在健康方面造成不平等的主要原因。 烟草燃烧时释放的数千种毒素会导致与吸烟有关的疾病，罪魁祸首并非尼古丁——这种物质导致健康问题的风险其实相对较低。

有了电子烟、巴氏杀菌口含烟、尼古丁袋和加热烟草产品，人们就可以在不燃烧烟草的情况下使用尼古丁，与继续吸烟相比显著减少了健康风险。 据估计，全球 有1.12亿人使用这些替代产品 ，不过在某些地方的监管措施和明令禁止的情况不一致。 在这些产品可用且受到适当监管的地方，吸烟率下降得更快，例如在英国、瑞典、日本和新西兰。

GFN23将应对 减少烟草危害的机遇和挑战 ，包括制定监管系统，让成年吸烟者能够获得更安全的产品，同时减少年轻人的吸烟率。 该活动面向所有人免费直播 ，英语内容还会被翻译成 西班牙语 和 俄语 ，论坛将涵盖 过去十年中围绕更安全的尼古丁产品及其戒烟功效而开展的科学研究 、 更安全的产品与可燃香烟相比对环境的影响 ，以及 道德立场和意识形态对科学发展和监管措施 的不利影响。

世界卫生组织支持减少艾滋病毒/艾滋病预防和物质使用的危害，但反对减少烟草危害的替代性措施。 Ibero - America（伊比利亚美洲）的专家们将会在GFN23 即将于今年11月在巴拿马举行的《世界卫生组织烟草控制框架公约》第十次缔约方会议 ，届时将会出台涉及更安全尼古丁产品前景的决定，可能对全球公共卫生产生严重影响。

在GFN23举行之前，伦敦帝国理工学院荣休教授兼该活动的联合创始人Gerry Stimson呼吁国际烟草管控领导者采取理性和务实的方法，将挽救生命放在首位：“我们必须先将意识形态问题搁置一旁，支持人们通过一切可用的手段戒烟 。”

全球尼古丁论坛 (GFN) 是唯一一个关注更安全的尼古丁产品作用的国际会议，这些产品可以减少烟草危害，从而有助于人们戒烟。 请浏览 https://gfn.events/ 了解更多信息，并注册免费在线观看论坛视频

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/feaca847-b6e8-4140-9da8-e5658737df26