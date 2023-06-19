解決全球吸煙問題迫切需要新的解決方案：專家在波蘭舉行全球尼古丁論壇

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波蘭華沙, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際公共衛生專家、科學家、醫生、監管機構、消費者和製造商本周齊聚波蘭首都，討論應對全球與吸煙有關的死亡和疾病的新方法。在 四天 內，70 位演講者和數百名代表參與第十屆年度 全球尼古丁論壇 （6 月 21 日至 24 日），重點關注 減少煙草危害 ，鼓勵無法戒煙的成年人改用較安全的尼古丁產品



雖然規管吸煙的工作已開展了數十年，但全世界仍有 10 億人吸煙，每年有 800 萬人死於吸煙。五分之四的吸煙者生活在低收入和中等收入國家，他們最無力應對由此產生的疾病負擔；而在高收入國家，吸煙則是在健康方面造成不平等的主要原因。 煙草燃燒時釋放的數千種毒素會導致與吸煙有關的疾病，罪魁禍首並非尼古丁——這種物質導致健康問題的風險相對較低。

有了電子煙、巴氏殺菌口含煙、尼古丁袋和加熱煙草產品，人們可以在不燃燒煙草的情況下使用尼古丁，與繼續吸煙相比顯著降低了健康風險。 據估計，全球 有 1.12 億人使用這些替代產品 ，不過在某些地方，監管措施和明令禁止的情況存在不一致。 在這些產品可用且受到適當監管的地方，吸煙率下降得更快，例如在英國、瑞典、日本和新西蘭。

GFN23 將應對 減少煙草危害的機遇和挑戰 ，包括制定監管系統，讓成年吸煙者能夠獲得較安全的產品，同時減少年輕人的吸煙率。 此活動面向所有人免費直播 ，英語內容亦會被翻譯成 西班牙語 和 俄語 ，論壇將涵蓋 過去十年中圍繞較安全的尼古丁產品及其戒煙功效而開展的科學研究 、 較安全的產品與可燃香煙相比對環境的影響 ，以及 道德立場和意識形態對科學發展和監管措施 的不利影響。

世界衛生組織支持減少人類免疫力缺乏病毒/愛滋病預防和使用物質的危害，但反對減少煙草危害的替代性產品。 Ibero - America （伊比利亞美洲）的專家將會在 GFN23 談及 今年 11 月將在巴拿馬舉行的《世界衛生組織煙草控制框架公約》第十次締約方會議 ，屆時將會出台有關較安全尼古丁產品前景的決定，可能對全球公共衛生產生深遠影響。

在 GFN23 舉行之前，倫敦帝國理工學院榮休教授兼該活動的聯合創辦人 Gerry Stimson 呼籲國際煙草規管領袖採取理性和務實的方法，將挽救生命放在首位：「我們必須先將意識形態問題擱置一旁，支持大眾透過一切可用的手段戒煙 。」

全球尼古丁論壇 (GFN) 是唯一一個關注較安全尼古丁產品作用的國際會議，這些產品可以減少煙草危害，從而有助人們戒煙。 請瀏覽 https://gfn.events/ 了解更多資訊，並註冊免費在網上觀看論壇影片

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/feaca847-b6e8-4140-9da8-e5658737df26