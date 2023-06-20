Floship 成FedEx Innovation Lab第二项投资项目

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香港, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先全球的国际物流解决方案供应商 Floship 今天宣布获得 FedEx Innovation Lab (FIL) 的投资。FIL的这项投资将加强Floship扩展其服务领域。Floship已准备好与 FedEx 合作，建构一个端到端的智能国际物流的解决方案，打造全面化的高端物流区块链。



这合作夥伴关系将使FedEx的电商客户能够透过Floship的全球仓库网络和完备的物流科技，简化他们的内部经营模式。同时，Floship的客户亦能够透过 FedEx的全球网络以及 FedEx的全面运输方案来提升他们的经营自由度。

FedEx Innovation Lab 对新兴初创企业进行早期投资，透过FedEx的全球网络丶资源和客户群，提升初创企业的能力和上市速度。

Floship的行政总裁Joshua Tsui对这项投资发表了意见，他说：「Floship很荣幸能与FedEx合作。这是Floship成为领先全球的物流和配送解决方案供应商旅程中的一个重要里程碑。这是我们对电子商贸客户就Floship未来的策略方针以及增强我们服务供应的证明。」

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Floship智能物流解决方案涵盖全球供应链，通过整合企业作业所需的内外元素，组成一个完整丶高效率及具备独特核心竞争力的作业系统。Floship以先进的物流科技，结合企业运营丶管理丶实施丶控制和规划等服务，以规模扩张和核心能力提升为基石，大力实践 电商全球供应链全面优化。Floship智慧物流解决方案以无缝接轨的商业模式丶高端智慧科技，以及全面的配套服务等等，担当供应链优化的基石，重点针对成本效益丶复杂性丶可见性丶准确性等商业增长要素，助企业更精准，有效地规划未来愿景，达致持续稳定增长及全球扩张。

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