Floship 成FedEx Innovation Lab第二項投資項目

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香港, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先全球的國際物流解決方案供應商Floship 今天宣布獲得FedEx Innovation Lab (FIL) 的投資。FIL的這項投資將加強Floship擴展其服務領域。Floship已準備好與 FedEx 合作，建構一個端到端的智能國際物流的解決方案，打造全面化的高端物流區塊鏈。



這合作夥伴關係將使FedEx的電商客戶能夠透過Floship的全球倉庫網絡和完備的物流科技，簡化他們的內部經營模式。同時，Floship的客戶亦能夠透過 FedEx的全球網絡以及 FedEx的全面運輸方案來提升他們的經營自由度。

FedEx Innovation Lab 對新興初創企業進行早期投資，透過FedEx的全球網絡、資源和客戶群，提升初創企業的能力和上市速度。

Floship的行政總裁Joshua Tsui對這項投資發表了意見，他說：「Floship很榮幸能與FedEx合作。這是Floship成為領先全球的物流和配送解決方案供應商旅程中的一個重要里程碑。這是我們對電子商貿客戶就Floship未來的策略方針以及增强我們服務供應的證明。」



關於Floship

Floship智能物流解決方案涵蓋全球供應鏈，通過整合企業作業所需的內外元素，組成一個完整、高效率及具備獨特核心競爭力的作業系統。Floship以先進的物流科技，結合企業運營、管理、實施、控制和規劃等服務，以規模擴張和核心能力提升為基石，大力實踐 電商全球供應鏈全面優化。Floship智慧物流解決方案以無縫接軌的商業模式、高端智慧科技，以及全面的配套服務等等，擔當供應鏈優化的基石，重點針對成本效益、複雜性、可見性、準確性等商業增長要素，助企業更精準，有效地規劃未來願景，達致持續穩定增長及全球擴張。

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