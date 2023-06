English Finnish

Marimekko laajentaa Singaporeen – ensimmäinen myymälä avautuu syyskuussa

Marimekko jatkaa laajentumistaan Aasiassa, kun yhteen Singaporen johtavista ostoskeskuksista, ION Orchardiin, avataan Marimekko-myymälä syyskuun 2023 lopussa. Samassa yhteydessä Singaporessa lanseerataan Marimekko-verkkokauppa. Aasia on Marimekon tärkein kansainvälisen kasvun maantieteellinen alue, ja Singapore on Kaakkois-Aasiassa strategisesti tärkeä kaupunki, jonka vaikutus bränditunnettuuden ja positioinnin rakentamisessa ulottuu myös laajemmin Aasiaan.

”Inspiroivat myymälämme ja luovat vähittäiskauppakonseptimme ovat viime vuosina laajentaneet Marimekko-ilmiötä päämarkkinoillamme ja erityisesti Aasiassa. Yksi nopeimmin kasvaneista markkinoistamme Aasiassa on ollut Thaimaa. Olemme hyvin iloisia, että erinomainen yhteistyömme Marimekko-brändin kasvattamisessa jatkuu thaimaalaisen partnerimme Tanachiran kanssa nyt myös Singaporessa”, kertoo Natacha Defrance, Marimekon Region East -alueen myyntijohtaja.

”Luotuamme vahvan perustan Marimekko-brändille Thaimaassa viimeisen kahdeksan vuoden aikana tiiviissä yhteistyössä Marimekon tiimin kanssa me Tanachiralla olemme iloisia voidessamme laajentaa kumppanuuttamme ja avata Singaporeen ensimmäisen Marimekko-myymälän sekä myymälän yhteydessä toimivan konseptikahvilan. Olemme innoissamme voidessamme tuoda Marimekon ilahduttavan designin ja brändikokemuksen yhteen Aasian suurimmista ja eläväisimmistä talouselämän ja lifestylen keskittymistä. Singaporen ensimmäinen Marimekko-myymälä sijaitsee arvostetussa ION Orchard -ostoskeskuksessa aivan Singapore Orchard Road -ostosalueen sydämessä, missä liikkuu runsaasti sekä paikallisia ostoksilla kävijöitä että kansainvälisiä matkailijoita. Jatkamme innolla yhteistä matkaamme Marimekon kanssa Marimekko-liiketoiminnan kasvattamiseksi”, sanoo Tanachiran toimitusjohtaja Tanapong Chirapanidchakul.

Marimekko keskittyy strategiakaudellaan 2023–2027 skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina-alue ja liikevaihdon alueella odotetaan nousevan vuonna 2023. Kasvava markkina, vahva brändin sopivuus ja toimivaksi todettu loose franchise -partnerimalli luovat hyvän perustan Marimekon monikanavaisen kasvun kiihdyttämiselle Aasiassa.

