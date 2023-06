Havila Kystruten AS: Nøkkelinformasjon for reparasjonsemisjon

English Norwegian

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.



Det vises til Havila Kystruten AS' ("Selskapet") børsmelding den 19. juni 2023 om gjennomført rettet emisjon ("Emisjonen") av nye aksjer i Selskapet og til at Selskapet vurderer å gjennomføre en reparasjonsemisjon av inntil 60 000 000 nye aksjer til samme tegningskurs som i Emisjonen ("Reparasjonsemisjonen").

Betingelsene for Reparasjonsemisjonen ble kunngjort den 19. juni 2023.

Siste dag inklusive: 19. juni 2023

Ex-dato: 20. juni 2023

Eierregisterdato: 21. juni 2023

Maksimalt antall nye aksjer: 60 000 000

Tegningskurs: NOK 1,10 per aksje

Annen informasjon: Reparasjonsemisjonen er betinget av

i) beslutning i Selskapets ekstraordinære generalforsamling, planlagt avholdt 27. juni 2023,

ii) publisering av nødvendig prospekt og

iii) gjeldende markedspris for Selskapets aksjer i etterkant av gjennomføringen av Emisjonen.

Styret kan beslutte at Reparasjonsemisjonen ikke skal gjennomføres dersom Selskapets aksjer omsettes under tegningskursen for Reparasjonsemisjonen i tilstrekkelige volumer. Reparasjonsemisjonen vil ikke være tilgjengelig for aksjonærer som oppholder seg i jurisdiksjoner hvor tilbudet ikke kan fremsettes lovlig eller i jurisdiksjoner utenom Norge hvor tilbudet ville foranlediget krav om notifikasjon, registrering eller lignende.

Denne informasjonen er kunngjort med bakgrunn i Euronext Growth Oslo Regelbok og av Arne Johan Dale, finansdirektør i Havila Kystruten AS, den 20 June 2023 kl. 08:00.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706