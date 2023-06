English Finnish

Sampo on jättänyt hakemuksen osittaisen ryhmän sisäisen mallin käyttöönotolle

Sampo Oyj on jättänyt Finanssivalvonnalle hakemuksen vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskemiseen käytettävän, osittaisen ryhmän sisäisen mallin käyttöönotosta. Kyseinen malli ottaa huomioon Sammon vahinkovakuutustoimintojen riskiprofiilin standardikaavaa paremmin. Sen mukaisesti laskettuna vakavaraisuuspääomavaatimus olisi ollut vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä arviolta jopa 0,3 miljardia euroa matalampi. Sampo arvioi hakuprosessin tulevan päätökseen vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Sampo Oyj ilmoitti 29.3.2023 suunnittelevansa Mandatumin eriyttämistä konsernista osittaisjakautumisen kautta. Sammon 17.5.2023 järjestetty yhtiökokous hyväksyi jakautumisen jakautumissuunnitelman mukaisesti. Suunnitellun jakautumisen toteutuessa Sammon Solvenssi II -sääntelykehikon mukaisen ryhmävalvojan odotetaan vaihtuvan suomalaisesta Finanssivalvonnasta Ruotsin vastaavaan viranomaiseen (Finansinspektionen).

Valvontaviranomaisen mahdollisen vaihtumisen perusteena on Solvenssi II -direktiivin artikla 247, jonka mukaan tapauksissa, joissa konsernin ylin emoyhtiö ei ole vakuutusyhtiö eikä ryhmään kuuluvista vakuutusyhtiöistä yksikään sijaitse samassa maassa kuin ylin emoyhtiö, ryhmävalvojana toimii valvontaviranomainen, joka on antanut toimiluvan konsernin suurimman taseen omaavalle vakuutusyhtiölle. Osittaisjakautumisen jälkeen Sampo-konsernin suurin vakuutusyhtiö olisi If Skadeförsäkring AB (publ), jonka kotipaikka on Ruotsissa.

Ryhmävalvojan vaihtuminen ei vaikuttaisi muihin lakeihin ja säännöksiin, verolainsäädäntö mukaan lukien, jotka kohdistuvat Sampo Oyj:hin suomalaisena, listattuna yhtiönä, ja Suomen Finanssivalvonta valvoisi jatkossakin Sampo Oyj:n listayhtiövelvoitteiden toteutumista.

