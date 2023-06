TrueCommerce tilbyder optimering af Automotive Supply Chain Network

KØBENHAVN, Danmark og PITTSBURGH, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, global leverandører af supply chain-løsninger til B2B-samhandel, har i dag annoncet en ny og optimeret version af sin TrueAuto™-løsning. TrueAuto er en cloud-baseret løsning til optimering og integration til bilproducenter. TrueAuto er specielt udviklet til at imødekomme de specifikke krav fra bilproducenter og hjælper store udstyrsproducenter (OEM'er), 3PL'er samt Tier 1- og Tier 2-leverandører med at digitalisere deres forsyningskæder og samtidig overholde industriens standarder og bedste praksis.



Ifølge Gartner® vil "bilindustrien i 2023 fortsat opleve den uro på markedet, som vi så i 2022. Økonomiske bekymringer påvirker forsyningskæden, samtidig med at etablerede virksomheder er under pres for at skalere deres værdikæde, i takt med at teknologien for bilproducenter udvikler sig."1

TrueAuto tilbyder en omkostningseffektiv og effektiv løsning, der hjælper producenter med at overvinde udfordringerne i bilindustrien. Med mere end 20 års erfaring i at imødekomme de skiftende krav fra OEM'er og leverandører tilbyder produktet – udviklet af erfarne eksperter inden for bilindustrien – en samlet løsning til optimering af produktionsprocesser og øget gennemsigtighed i beholdningen gennem en enkelt forbindelse. TrueAuto er Honda-certificeret og opfylder alle globale retningslinjer for materialehåndtering og logistikvurdering (MMOG/LE). Den tilbyder også direkte integration med ERP-systemer og øjeblikkelig adgang til et globalt samhandelsnetværk inden for bilindustrien for at styrke relationerne mellem multinationale bilproducenter og deres leverandører.

David Eyes, vicepræsident for TrueAuto, udtalte: "Bilindustrien gennemgår betydelige ændringer og oplever udfordringer, der får producenterne til at gentænke deres strategier for forsyningskædestyring. TrueAuto hjælper producenter med at omforme deres processer for at opnå modstandsdygtighed, proaktivt styre deres forsyningskæder og overholde branchestandarder."

Som reaktion på den store efterspørgsel og accelererende markedsmomentum har TrueCommerce markant øget sin fokus på at betjene bilforsyningskæden. Virksomheden har øget sin investering i forskning og udvikling samt produktkapaciteter og udvidet sit praksisområde inden for bilindustrien for at tilføre dyb ekspertise inden for bilforsyningskæden til autobranchen.

Førende bilproducenter har allerede valgt TrueAuto til at transformere deres forsyningskædeprocesser. TrueAuto-kunden, Pankaj Gupta, IT-infrastruktur- og driftschef hos Woco Tech Elastomere Noida Ltd., udtalte: "TrueCommerces Managed Service er kritisk i en effektiv udveksling af leverandørordrer og fakturaer. Platformen har lettet processen ved at strømline vores monitorering og gøre hele processen papirløs. Platformen var klar til brug næsten øjeblikkeligt og har vist sig utroligt omkostningseffektiv."

Nylige forbedringer af TrueAuto-løsningen muliggør fuldstændig integration med forsyningskæden

TrueCommerce har for nylig lanceret en ny forbedret version af TrueAuto for at forbedre forsyningskædeprocesserne for bilvirksomheder. Disse forbedringer er designet til at give fuldstændig gennemsigtighed og supply chain-integration i bilindustrien, hvilket gør det muligt for OEM'er og Tier 1-leverandører at få et fuldt overblik af deres forsyningskæde fra den oprindeligt planlagte prognose til den endelige modtagelse af varer på fabrikkerne. TrueCommerce vil fortsætte med at udvikle sine tjenester for optimere processerne for både OEM'er samt Tier 1- og Tier 2-producenter.

TrueAuto er mere end traditionel EDI, idet der anvendes API'er og en avanceret leverandørportal, som muliggør en mere meningsfuld integration og større digitalisering af forsyningskæden. Øget gennemsigtighed omsættes til en mere effektiv forsyningskæde.

Alt i alt tilbyder TrueAuto en omfattende løsning til organisationer, der ønsker at forbedre både deres supply chain og bundlinje.

"De sidste tre år har mindet os om, at din forsyningskæde kun er så stærk som det svageste led," sagde Mike Gross, Chief Product Officer hos TrueCommerce. "Det er svært at opfylde dine kunders behov konsekvent uden en tæt integreret og effektiv forsyningskæde, der også giver meget dybere synlighed i processen. Med TrueCommerces samhandelsnetværk af bilproducenter og deres leverandører, avancerede supply chain-applikationer, et førende team og onboarding-processer hjælper vi vores kunder inden for bilindustrien med at nå deres resultater."

1Gartner, Top Automotive Trends for 2023, Pedro Pacheco, Mike Ramsey, Jonathan Davenport, Bill Ray, Gaurav Gupta, Lillian Oyen-Ustad, 16. januar 2023. GARTNER er et registreret varemærke og servicemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber i USA og internationalt og bruges hermed med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

Om TrueCommerce

TrueCommerce Denmark er Nordens førende leverandør af EDI og har specialiseret sig i B2B-samhandel mellem detailvirksomheder, grossister og producenter.

Med kontorer på tværs af Europa og USA tilbyder TrueCommerce en global EDI-løsning med lokal support til virksomheder med selskaber i flere lande.

TrueCommerce er din rådgiver og sparringspartner inden for EDI og understøttelse af forretningskritiske processer, såsom ordrehåndtering.

Vi automatiserer og effektiviserer strømmen af dokumenter som ordrer, ordrebekræftelser, følgesedler og fakturaer mellem din virksomhed og dine samhandelspartnere.

Som kunde hos TrueCommerce får du adgang til et globalt samhandelsnetværk på 1 million+ virksomheder.

TrueCommerce er Microsoft Gold Partner, og vi samarbejder med nogle af de førende ERP-forhandlere

i Norden og globalt. TrueCommerce Denmark har mere end 35 års erfaring med EDI, og vi tilbyder en af markedets mest skalerbare og pålidelige løsninger med 99,8% oppetid. Vores prismodel er baseret på et fast månedligt abonnement og sikrer gennemsigtighed i priserne uden høje startomkostninger.

Vores EDI-løsning leveres som en Managed Service, hvilket betyder, at du outsourcer implementering, drift og support af din EDI-løsning til et dedikeret team af EDI-eksperter hos TrueCommerce.

TrueCommerce gør EDI enkelt.

Hvis du vil vide mere, kan du besøge vores hjemmeside: https://www.truecommerce.com/dk-da/.

TrueCommerce er et registreret varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Et foto der ledsager denne meddelelse er tilgængeligt på: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fcf83855-ac59-4a91-a0cc-cadb48ccbf50/da