TrueCommerce accélère les capacités de son réseau de chaîne d'approvisionnement automobile et étend sa portée sur le marché

PITTSBURGH, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un réseau de chaîne d'approvisionnement mondial performant offrant une visibilité et une gestion complètement intégrées de bout en bout, a annoncé aujourd'hui un investissement accéléré et des capacités améliorées de son produit TrueAuto™. TrueAuto est une solution d'intégration et d'optimisation de chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux, basée sur le cloud, destinée à l'industrie automobile. TrueAuto est spécialement conçu pour répondre aux exigences particulières des fabricants automobiles et aide les grands équipementiers d'origine (OEM), les prestataires de services logistiques tiers (3PL), ainsi que les fournisseurs de premier et de deuxième niveaux à numériser leurs chaînes d'approvisionnement tout en respectant les normes et les meilleures pratiques de l'industrie.



Selon Gartner®, "L'industrie automobile connaîtra en 2023 la poursuite des turbulences vécues l'année précédente. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement s'ajoutent aux craintes économiques, tandis que, dans le même temps, les acteurs établis sont sous pression pour faire avancer leur chaîne de valeur en parallèle avec la technologie des véhicules."1

TrueAuto offre une solution rentable et efficace qui aide les fabricants à surmonter les défis du paysage volatil de l'industrie automobile. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la satisfaction des demandes évolutives des équipementiers d'origine (OEM) et des fournisseurs, ce produit, développé par des experts chevronnés de l'industrie automobile, offre une solution unifiée pour optimiser les processus de production et renforcer la transparence des stocks grâce à une seule connexion. TrueAuto est certifié Honda et répond à toutes les normes des Directives/Évaluation logistique de la gestion des matériaux mondiaux (MMOG/LE). Il offre également une intégration directe aux systèmes ERP et un accès immédiat à un réseau mondial de chaîne d'approvisionnement automobile afin de renforcer les relations entre les constructeurs automobiles multinationaux et leurs fournisseurs.

David Eyes, vice-président de TrueAuto, a déclaré : "L'industrie automobile connaît des changements importants et fait face à des vents contraires qui poussent les fabricants à repenser leurs stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement. TrueAuto permet aux fabricants de remodeler leurs processus pour plus de résilience, de gérer de manière proactive leurs chaînes d'approvisionnement et de rester conformes aux normes de l'industrie."

En réponse à une demande élevée et à une dynamique de marché accélérée, TrueCommerce a considérablement renforcé son engagement envers la chaîne d'approvisionnement automobile. L'entreprise a augmenté ses investissements en recherche et développement ainsi que ses capacités produits, et a étendu sa pratique spécialisée dans l'industrie automobile afin d'apporter une expertise approfondie en matière de chaîne d'approvisionnement automobile à ce secteur.

Les principales entreprises automobiles ont déjà choisi TrueAuto pour transformer leurs processus de chaîne d'approvisionnement. Pankaj Gupta, responsable de l'infrastructure informatique et des opérations chez Woco Tech Elastomere Noida Ltd., client de TrueAuto, a déclaré : "Les services entièrement gérés de TrueCommerce sont très utiles pour faciliter l'échange fluide des commandes et des factures fournisseurs. Le portail a simplifié le processus en rationalisant notre suivi et en rendant l'ensemble du processus sans papier. Le portail était opérationnel et prêt à être utilisé presque instantanément et s'est avéré incroyablement rentable."

Récents améliorations de la solution TrueAuto permettent une intégration complète avec la chaîne d'approvisionnement.

TrueCommerce a récemment lancé de nouvelles améliorations pour TrueAuto afin d'améliorer les processus de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises automobiles. Ces améliorations sont conçues pour offrir une visibilité complète et une intégration dans l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement automobile, permettant aux OEM et aux fournisseurs de premier niveau d'obtenir une vision complète de leurs opérations de chaîne d'approvisionnement, de la prévision initialement planifiée à la réception finale des marchandises dans leurs installations de fabrication. TrueCommerce continuera d'étendre ses capacités au service des OEM, des fabricants de premier niveau et de deuxième niveau.

Au-delà de l'EDI traditionnel, l'utilisation d'API et d'un portail fournisseur moderne par TrueAuto permet une intégration plus significative et une plus grande numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Les fonctionnalités supplémentaires telles que les flux de travail, la logique de rapprochement et la visibilité du cockpit permettent aux planificateurs d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble du cycle de vie des fournisseurs. Cette transparence accrue se traduit par une amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux organisations d'identifier plus rapidement les perturbations potentielles et de prendre des mesures pour atténuer leurs effets.

Dans l'ensemble, ces améliorations du produit offrent une solution complète aux organisations cherchant à améliorer la résilience de leurs opérations de chaîne d'approvisionnement et leur performance financière.

"Les trois dernières années nous ont rappelé que votre chaîne d'approvisionnement est aussi solide que son maillon le plus faible", a déclaré Mike Gross, directeur produit chez TrueCommerce. "Il est difficile de répondre de manière constante aux besoins de vos clients sans une chaîne d'approvisionnement hautement connectée et résiliente qui offre également une visibilité beaucoup plus profonde dans le processus. Sans la bonne solution, le bon partenaire et la bonne stratégie, atteindre cet objectif peut être simplement aspirant. TrueCommerce réunit notre réseau de chaîne d'approvisionnement automobile pré-connecté, notre application robuste de chaîne d'approvisionnement, nos personnes et nos capacités d'intégration pour aider nos clients à obtenir ces résultats".

1Gartner, Principales tendances automobiles pour 2023, Pedro Pacheco, Mike Ramsey, Jonathan Davenport, Bill Ray, Gaurav Gupta, Lillian Oyen-Ustad, 16 janvier 2023. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses affiliés aux États-Unis et à l'international, et est utilisée ici avec permission. Tous droits réservés.

À propos de TrueCommerce

Chez TrueCommerce, nous permettons aux entreprises d'améliorer leurs performances de chaîne d'approvisionnement et d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Grâce à une seule connexion à notre réseau mondial de chaîne d'approvisionnement performant, les entreprises bénéficient de bien plus que de l'EDI, elles ont accès à un réseau entièrement intégré qui relie leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires logistiques et leurs systèmes internes. Nos services entièrement gérés basés sur le cloud aident les entreprises à réaliser une gestion de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, une livraison rationalisée et des opérations simplifiées. Avec plus de 25 ans d'expertise et un partenariat de confiance, TrueCommerce aide les entreprises à atteindre leur véritable potentiel de chaîne d'approvisionnement aujourd'hui, tout en les préparant à l'avenir avec notre réseau d'intégration agnostique. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des PME aux entreprises du Fortune 100 mondial, dans divers secteurs, comptent sur nous. Pour en savoir plus, visitez le site www.truecommerce.com.

TrueCommerce est une marque déposée de True Commerce, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

