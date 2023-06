Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Bæredygtige Aktier KL og afdeling Bæredygtige Obligationer KL

Tirsdag, den 18. juli 2023 kl. 10.00 – 10.30

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K

Dagsorden

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Bæredygtige Aktier KL og afdeling Bæredygtige Obligationer KL, har fremsat nedenstående forslag:

1.a. Ændring af afdelingens navn, og dertilhørende andelsklasser, fra Bæredygtige Aktier KL til Aktier Ansvarlig KL, og ændring af afdelingens navn, og dertilhørende andelsklasser, fra Bæredygtige Obligationer KL til Obligationer Ansvarlig KL, jf. bilag til dagsordenens punkt 1.a.

1.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at anmelde det vedtagne til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af vedtagne forslag.

Eventuelt

Dagsorden med bilag til den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Bæredygtige Aktier KL og afdeling Bæredygtige Obligationer KL, vil frem til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling være tilgængelig på Nordea Invests hjemmeside https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling .

Der serveres ikke traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Tilmelding og fuldmagtsafgivelse

Ønsker man som investor at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, kan registrering af tilmelding ske på investorportalen via https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling .

Har man som investor ikke mulighed for at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, har man ret til at deltage ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på sine vegne. Registrering af fuldmagtsafgivelse kan ske på investorportalen via https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling .

Tilmelding og fuldmagtsafgivelse skal være Euronext Securities i hænde eller registreret på investorportalen senest torsdag den 13. juli 2023.

Det er alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som mindst en uge forud for den ekstraordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest tirsdag den 11. juli 2023.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nordea Invest